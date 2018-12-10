10-16 Aralık Haftalık Astroloji Yorumunuz

Pazartesi günü Ay ve Satürn, Yay burcunda iş birliği içinde ilerlemeye çalışacaklar. Tabi duygularla sorumluluklar ne kadar iş birliği içinde olursa…

Ancak hafta başından özellikle çarşamba gününe kadar olan döneme vurgu yapacak olan etki halen Mars…

Özellikle bu hafta boyunca 1960 ile 1967 arası doğanlar; ilişkiler, ortaklı alanlar, anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik ve eşinizle olan etkileşimleriniz adına bu haftayı daha dikkatli geçirin. Ani ve beklenmedik durumlarda karşılaşabilirsiniz.

1980 ile 1987 arasında doğanlar iş ve kariyer, aile ve ebeveynleriniz, gayrimenkuller gibi konularda hızlı gelişmeler, beklenmedik etkiler yaşayabilirsiniz.

Perşembe ve cuma günleri Ay ve Mars kavuşumları hırslı ve mücadeleci etkileri tetikleyecek. Bu hafta;

Pazartesi gününü biraz daha kendinizle ve duygusal meselelerden uzak durmaya çalışarak, günü daha çok rutin konularla geçirmeye çalışarak yönetmeniz önerilir.

Salı ve çarşamba iş ve yapılacak konulara odaklanmak (Ay Oğlak burcunda) sorumluluklar, görevler, resmi konularda halledilmesi gerekenleri tamamlamak adına etkiler destekli.

Konuşma, anlatma, tanıtım, bir konuda kendinizi ifade etmek adına yapmak istedikleriniz varsa salı gününden faydalanabilirsiniz. Sert bir gün Mars çok aktif olacak. Hassas konuları ele almak için günün etkileri destekli değil.

Perşembe günü, Ay Kova burcunda ilerlerken, Mars ile etkileşime başlayacak. Mücadele, bir konuda savaşmak, daha agresif hareket etmek söz konusu.

Sonuç almak ve mücadele gerektiren konularda adım atmak için perşembe ve cuma günleri genel enerjiler Mars ve Ay kavuşumu etkisi içinde ilerleyecek. Otorite sembolleri, yöneticileriniz, birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler olurken, kadınlar hayatınızdaki kadın figürleri, anneniz veya arkadaşlarınızla iletişimde daha esnek olmak gerekebilir.

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Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Koşturmalar, tamamlanması gerekenleri düzene koyma açısından bu hafta destekli etkilerden geçiyorsunuz. Ancak zihniniz öfkeye çabuk geçebilir ki sınırlarınızı zorlamadan ve ele aldıklarınızı yönetirken esnek olmaktan uzaklaşmadan haftayı yönetmeniz önemli olacak.

İş ve mesleki konularda salıdan itibaren temponuz artacak. Önemli görüşmeler, hızlı bir akış içinde yoğun şekilde çalışmanız söz konusu. Duygusal konularda bu hafta iletişime dikkat edin, tepkileriniz meseleleri büyütmeye, ani şekilde parlamaya eğilim vereceği için karşı tarafı, partnerinizi şok eden durumlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya önem vererek bu hafta işlerinizi yönetin.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Perşembe gününe kadar olan döngü de sosyal alanlar, arkadaşlarla ilişkiler, bu konularda halledilmesi gerekenlere yoğunlaşmanız veya sizden yardım isteyen bir yakınınızın işlerine yoğunlaşmanız söz konusu.

Kendi alanlarınıza perşembeden itibaren daha fazla adapte olacak, işlerinizle ilgili bir süredir bekleyen bir durumu sonuca ulaştırabileceksiniz. Duygusal konularda ise bu hafta çarşambadan itibaren sabırsız tutumlarınız olabilir.

Tahammül ettiğiniz veya sabrettiğiniz bir konuda partner veya eşinize karşı daha toleransı düşük davranmanız ilişkide hassas gerginlikler yaşanmasına neden olabilir. Bu hafta sürekli konuşan, sizi yoran, devamlı destek isteyen ve enerjinizi düşüren kişilerle yakınlarınız bile olsa mesafeli olmalı, başkalarının işlerine enerjinizi fazla harcamadan haftayı yönetmelisiniz.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Hafta başı görüşmeler, organizasyonlar, toplantılar adına yoğun bir tempo olabilir. Anlaşma, halletmeniz gereken bir iş konusunu toparlamak veya ön görüşme yapmak adına etkiler destekli günler olacak. Salı ve perşembe arası ise konuşmalarınıza dikkat edin ve kendinizi ifade ederken daha sakin olmaya çalışın.

Gerek yakın çevrenizle ilişkiler ve iletişimde, gerekse iş alanlarında partner, meslektaşlarınızla irtibatlarınızda basit bir durumun büyümesi veya sizin tepkisel karşılık verme ihtimalleriniz yüksek. Bu nokta herhangi bir tartışmayı kişiselleştirmeden ve esnek olmaya çalışarak haftayı yönetmek sizin için çok daha efektif olacaktır. Cuma gününden itibaren ani bir seyahat, yolculuk planı devreye girebilir.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç







Haftaya sağlığınıza dikkat ederek başlayın, metabolizmanıza önem vermeniz ve bağışıklık sisteminizi korumanız gereken bir hafta söz konusu. Salı gününden itibaren duygusal konular, eşiniz veya partnerinizle alakalı noktalar dikkatinizi daha fazla yoğunlaştıracağınız alanlar olabilir.

Eş ve partnerinizle ilgili konularda bu hafta bir durumu, konuyu büyütmek, üstüne gitmek için şartlar uygun değil. Bu hafta cumaya kadar olan süreçte hatta hafta sonuna kadar her türlü ikili ilişkilerinizde daha sakin ve esnek olmaya çalışın. Anlaşma sözleşme gibi yapacağınız kontaklarda acele etmeyin, detayları iyi kontrol edin.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Hafta başı çocuklar, çocuklarla ilgili alanlar ilk önceliğiniz olabilir. İlişkiler, aşk ve duygusal hayatınızla ilgili konular ayrıca hafta ortasına kadar yoğunlaşacağınız konular arasında. Hafta ortasından itibaren sağlık ve beden gücünüze önem verin.

Beslenme ve uyku konularında çarşamba ile cuma arası daha özenli olmanız gerekmekte. Metabolik olarak yine hafta ortası sağlıklı beslenmeye, spor veya benzeri aktivasyonlarda kendinizi yormamaya önem vermelisiniz. Cumadan itibarense duygusal konular, ilişkiler, partner veya eşinizle ilgili konular daha fazla eğileceğiniz veya sizi meşgul edebilecek alanlar olacak.

Cumadan itibaren ilişkilerde sakin ve esnek olmak yerinde olacaktır. Hafta sonu yapacağınız programlarda kalabalıklardan uzak durmak ve daha çok sakin yerleri tercih etmek yerinde olur.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Aile ve ev konuları hafta başı koşturacağınız alanlar olacak. Ebeveynler, anne baba ile ilgili konular bu hafta sizi meşgul edebilir. Çarşambadan itibarense ilişkiler ve yakın çevreniz, varsa çocuklarınız veya birlikte olduğunuz kişiyle ilgili konulara odaklanacaksınız.

Çarşambadan itibaren biraz daha özel alanlarınıza önem vermek, sorumluluk almadan, gereksiz yüklere girmeden konuları yönetmeniz yerinde olur. Perşembeden itibarense kardeşler, yakın arkadaşlar, yakın çevrenizle ilgili gelişen ani bir durum kendi işlerinize ek olarak destek vermeniz konular arasına girebilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Hızlı ve çabuk halletmeniz gereken konuları hafta başı ele almaya bakın. Sonuç almak, ilerlemek için haftanın başının etkileri sizi daha fazla destekleyecek.

Çarşamba gününden itibaren aile ve ev konuları, ailevi alanlarınız, eviniz ile iş arasında koşturmalar öne çıkıyor. Çarşamba ile cuma arasını özellikle yükselen Terazi burçları daha planlı ve organize geçirmeliler. Birden fazla işle ilgilenmeniz gerekirse dağılmadan, iyi organize olarak planlama yapmalısınız.

İlişkiler adına beklentinizi yüksek tutmamanız gereken bir hafta söz konusu. Sevgiliniz veya partnerinizle alakalı durumlarda romantik beklentiler, duygusal ihtiyaçlarınıza yönelik talepleriniz karşılık bulmaz. Daha çok kendi alanlarınıza yönelerek, dikkatinizi aşk ve ilişkilerden ziyade aile veya kişisel konulara çevirmek daha rahat olmanıza yardımcı olacaktır.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Maddi konular, parasal işlerinizle ilgili beklenti ve adımlarınız, banka işleri, toparlamanız gereken ödemeler veya benzeri konular açısından haftaya yoğun başlayacaksınız.

Duygusal bir konuşma, partnerinize bir süredir iletmeyi düşündüğünüz bir durumu açıklamak için perşembe gününden itibaren acele etmeyin ve perşembe cumartesi arasını bu tip mevzular için kullanmamaya bakın. Haftanın ikinci yarısı zihinsel gerginlikleriniz artabilir ve sakin olmakta veya esnek olmakta zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde mücadele etkisi artacağı için tartışma ve benzeri durumları büyütmemek özellikle haftanın ikinci yarısında sizin için önemli olacak.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Bu hafta yakın çevreniz, kısa ve hızlı halletmeniz gereken konular, bir süredir biriken işlerin hızla toparlanması adına etkiler sizi daha fazla meşgul edebilir. Kardeşler, yakın arkadaşlarla iletişiminiz adına hafta başı yoğun olabilirsiniz. Bir girişiminiz, atmanız gereken bir adım adına gelişmelere açık olacaksınız.

Fakat bir yandan da sorumluluklar sizi yorabilir. Ağır konuları, zor meseleleri daha sakin ve esnek şekilde ve acele etmeden çözümsel yaklaşımlarla halletmeye gayret edin. Perşembe günüden itibarense dikkatiniz daha çok ev ve kendi alanlarınıza yönelecek ki kendinizle olmak, evde bulunmak sizi daha fazla rahatlatabilir. Sosyalleşme adına bu hafta Perşembeden sonra hızlı ve yoğun planlar yapmayın.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hafta başı daha çok düzenlemek ve toparlamak için etkiler daha destekli. Başlatmanız gereken bir iş veya atmanız gereken bir adım varsa bu hafta salı gününden itibaren aktif etkiler içine geçebileceksiniz. Haftanın ilk gününü duygusal olarak da huzursuz geçirebilirsiniz.

Ancak salı gününden itibaren hem temponuz artacak hem de daha fazla konuyla uğraşabilme potansiyelini kendinizde bulabileceksiniz. Parasal konularda çarşambadan itibaren riskli adımlar ve yatırımlar atmayın. Duygusal hayatınızda ise salı ile perşembe günü kendinizi daha rahat ifade etmeniz, ortaya koymanız söz konusu iken perşembeden itibaren temponuzu düşürmeniz ve rutin konulara dönmeniz yerinde olur.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Bu hafta burcunuzdan geçmeye devam eden Mars ile biriken, bekleyen, Merkür Retro ile durağan bir seyir izleyen konuları bitirme, ilerleme veya hızlandırma potansiyeliniz hayli yüksek olacak. Ancak bir yandan da özellikle hafta ortasından itibaren görünümleri keskinleşen Mars enerjisi sizi bedensel ve ruhsal olarak fazlasıyla kendinizi yoracağınız bir tempoda tutabilir.

Çabuk gerginleşebilir, hızlı sonuç almak için acele kararlar verebilirsiniz. Ele aldığınız konularda gerek duygusal alanlar gerekse iş konularında sağ duyudan ayrılmadan hareket edin. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz ve uyku ve beslenme düzeninize özellikle çarşambadan itibaren önem vermek yerinde olacaktır.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

İş ve kariyer konularındaki her türlü görüşme veya adımınızı hafta ortası perşembe gününe kadar organize etmeye dikkat edin. Perşembe gününden itibaren temponuzu biraz daha düşürüp, kişisel alanlarınıza dönmek, kendinizle vakit geçirmek daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

Ağır konular, halletmeniz gereken işleri organize etmek açısından salı ve çarşamba günleri verimli enerjilerden geçeceksiniz. Duygusal konularda yine haftanın ilk üç günü ile hafta sonu etkileriniz destekli olmakla birlikte bu hafta çarşambadan itibaren sizi yoran ve zorlayan konuların üzerine gitmemeye bakın.