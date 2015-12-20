10-16 NİSAN HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ





KOÇ

Birkaç yıl öncesine kadar beraber olduğunuz insanlar, takıldığınız yerler, ait olduğunuz gruplardan veya savunduğunuz fikirleri sorgulamaya başladınız. Merkür retrosu sadece işleri geciktirmez, bakış açısını da sorgulatır. Sizin gibi değişimi seven bir burç, sosyal ve kültürel hayatını yenilemek isteyebilir. Bu bağlamda, özellikle iş konusunda size büyük faydası olacak biri ile hafta ortasında tanışabilirsiniz. Özellikle 11 Nisan Salı günü, başkalarından gelen desteğe önem verin. Çünkü güçlü bir dolunay size istediğiniz aydınlanma ve gücü getiriyor.



