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10 Soruda Hazal Kaya

Hazal Kaya’yı on soruda yakından tanımaya ne dersiniz?

Burcun ne?

Terazi.

Şu anda okuduğun kitap? 

Stefan Zweig – İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar.

Her dinlediğinde kendini iyi hissettiren şarkı?

Michael Jackson’ın Wanna Be Startin’ Somethin’ şarkısı. Anında coşarım, hemen yükselirim.

ELBİSE: MEHTAP ELAIDI/ GIZIA GATE | BLUZ: IPEKYOL
| ÇİZME: NETWORK | KEMER OLARAK KULLANILAN | ÇANTA ASKISI: BAA

Kahve mi, çay mı?

İkisi de. Sabah kahve, sonra çay.

Şana kadar aldığın en iyi tavsiye nedir?

Annemin tavsiyesi; “Dik dur, işini doğru düzgün yap ve nazik ol.”

Tarihte şahit olmak istediğin bir olay?

Queen, AC/DC, Led Zeppelin ve Jimmy Hendrix’i canlı dinlemek.


Şu an nereye ışınlanmak istersin?

Her zaman evime. “Eve ne zaman gideceğiz” diyen küçük kızlar gibiyim.

GÖMLEK: BURBERRY | ELBİSE: SELF PORTRAIT/ VAKKO | ÇİZME: BALENCIAGA/ BEYMEN | YÜZÜK VE KÜPE: CHOPARD/ HAPPY DIAMOND | KEMER: KATUN | ÇORAP: PENTİ

En sık kullandığın kelime nedir?

Bu ara ‘mesela’yı çok kullanıyorum.


En çok kullandığın parfüm?

Aqua Universalis Forte by Maison Francis Kurkdjian kullanıyorum.

İstanbul dışında hangi şehirde yaşamak isterdin?

Los Angeles ve Barcelona.


Gardırobundaki olmazsa olmaz parça?

Eşofmanlarım, sweatshirt’lerim ve pijamalarım.

Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Parlak
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Ece Karagülle
Makyaj Asistanı: Ceren Ersöz
Saç Asistanı: Ferit Karahan
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Fotoğrafçı Asistanları: Lütfü Targaner, Okan Altın
Video: Dilek Altan


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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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