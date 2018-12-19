10 Yaş Daha Genç Görünmenizi Sağlayacak 5 Saç Kesimi

Olduğunuzdan daha genç mi görünmek istiyorsunuz? Peki size bunun bakım mucizelerine, estetik müdahalelere gerek kalmadan, sadece bir saç kesimiyle mümkün olduğunu söylesek?

1# Kahkül Kesim

Saç artisti Marc Trinder, kahküllerin genç bir görünüm sağlamanın en kolay yolu olduğunu söylüyor. Bella Hadid gibi alnınızı kaplayan bir kahkül kesimi çizgi ve kırışıklıkları saklamak için yeter de artar bile.

Trinder‘ın kahküller ile ilgili bir uyarısı var: “Uzun veya oval bir yüz şekliniz yoksa, daha seyrek kesilmiş kahkülleri tercih edin. Elmacık kemikleri etrafında uzanan kahküller yüzde kontür etkisi yapacak ve daha ince gösterecektir.”

2# Lob Kesim

Lob kesim hala yükselişteyken mutlaka denemelisiniz. Topuz yapılabilmesi ve düz- dalgalı fark etmeksizin rahatça kullanılabilmesi açısından oldukça kullanışlı olan bu kesimle sağlıksız saç uçlarınızdan da kurtulacaksınız.

Yaş ilerledikçe saçların dökülme sorunları yaşayarak seyrekleştiği aşikar. Lob kesim bunun önüne geçiyor; saçlar daha hacimli ve gür görünüyor.

3# Bob Kesim

Çene hizasındaki bu boy sizi daha genç ve dinamik gösterecek! Çok yuvarlak bir yüz şekliniz olmadıkça bob kesim kesinlikle size göre.

Bob kesim ile yüzünüzde tüm ilgili gözlerinize ve kaşlarınıza çekebilirsiniz.

4# Katlı Kesim

Düz kesimdeki saçlar yüzü daha uzun ve solgun gösteriyor. Katlı saç kesiminin ise görünümünüze enerji ve gençlik katacağı kesin!

Bonus!

Kesim şekilleri haricinde sizi olduğunuzdan daha genç gösterecek bir diğer detay ise saçı yandan ayırmak! Daima ortadan ayırdığınız saçlarınızı bir de bu şekilde kullanmayı deneyin. Çevrenizdekiler sizde bir değişim olduğunu kesinlikle fark edecek!