118 ALAÇATI’YA HOŞ GELDİNİZ!





Alaçatı’nın en sakin sokağında, begonviller içinde, son derece zarif, çevre dostu, “green”, “zehirsiz”, beş odalı bir otel. Hacımemiş Mahallesi’ndeki evinize, 118 Alaçatı’ya hoşgeldiniz. Kendize ait mutfak, yatak odası ve oturma odasıyla, doğasından kuzinine Alaçati ve Ceşme yarımadasını özgürce keşfetmek için en doğru yerdesiniz. 118’in stili modern ama samimi. Malzemeler ahşap, taş ve cam. Her yer aydınlık ve ferah. Bali’den gelen ahşap mobilyaların muhteşem el işçiliği dışında, göz yoran hiç birşey yok. 45 metrekare büyüklüğündeki suitelerimiz ise Alaçatı’nın en geniş ve rahat mekanlarından… Konuklar ister sezonluk ister hafta sonu için konaklayabilir, kendilerine özel bir Ege deneyimi planlamak için bizlere danışabilirler.

Sizler güne köy manzarası ve limon ağaçlarıyla başlar, Çeşme’nin muhteşem deniz ve güneşinin keyfini sürerken, daireniz ertesi güne hazırlanır. Kendinizi evinizde hissedin: tarlamızdan taze meyve ve sebze talep edebilir, bisikletle zeytinliğimize misafir olabilirsiniz. Beş odamız ve zeytinliğimiz, toprağa saygılı, lokal tarım ve üreticiliği destekleyen, ekolojik yapılanmalardır.

118 Alaçatı ve zeytinliğine; Ege’yi yılın 12 ayı yaşamak için, sonbaharda şarap tadımına, kışları ateşte kestane çorbasına, baharları gelincik toplamaya, yazları ise lavanta hasatına davetlisiniz.



