12-18 Kasım Haftalık Burç Yorumunuz

Vedik Astroloji de Yay, Oğlak ve Kova burçları bu haftanın etkilerini daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Kova burçları Mars etkisi ile sabırsız davranma potansiyelindeki Merkür Gerilemesini düşünerek hareket etmemiz gerektiğini vurguluyor.

Uzun süredir Terazi burcunda gerileyen Venüs bu hafta ileri harekete geçerken, aynı gün Merkür Gerilemesi başlıyor. İletişimde dikkatli hareket etmemiz gereken bir sürece geçiyoruz. Merkür Gerilemesi etkilerini bu hafta ayrıntılı bir yazı da aktaracağım.

Salı gününden itibaren Ketu ile buluşacak Ay sezgilerimizi arttırırken, eskiyle ve geçmişle ilgili konuları fazla vurgulayabilir. Özellikle Oğlak, Yengeç ve Kova Burçlarının iç dengelerine dikkat etmeleri, zihinsel olarak kendilerini yormamaları ve ilişkilerinde sakin ve esnek olmaları önemli olacak.

Koç Burçları ve ateş enerji taşıyan Yay ve Aslanlar gündelik konularda acele etmeyin ve düşünerek ilerlemeye çalışın.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 12 – 18 Kasım haftalık astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Kariyer ve iş alanlarınız için özelikle yükselen burcu Koç olanlar için hayli hızlı gelişmelerin olduğu, atraksiyonu yüksek, tempolu bir hafta olabilir. İş alanlarınızda düşünerek hareket etmek önemli iken başlatacağınız herhangi bir konuyu cuma gününe kadar organize etmek ve adım atılması gereken konularda cumadan itibaren daha dikkatli olmanız gerekmekte. Cuma ve cumartesi günleri ilişkilerinizde, eşinizle iletişiminizde gereksiz tartışmalara girmeyin.

Bu hafta çarşambadan itibaren iç gerginlikleriniz artabilir. Hızlı hareket etmek isteyecek ama bazı blokajlarla da uğraşabileceksiniz. Ele aldıklarınıza çözüm odaklı yaklaşmanız gereken bir hafta yaşayacaksınız. Çok karışık ve komplike işleri bu hafta mümkünse bekletin veya esnek olmaya çalışarak konuların üzerine gidin.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Bu hafta başlayacak Merkür Gerilemesi özellikle kariyerinizde projeler, ortaklı işler, iş ortaklıklarınız alanınızda dikkatli ilerlemeniz gerektiğine işaret etmekte. Özel ilişkilerinizde ise eşiniz veya partnerinizle ilişki ve iletişimlerde rekabet enerjisi artıyor.

Bir konuda kimin daha baskın olacağıyla ilgili sorunlar yaşanabilir. Özellikle ilişkiler ve ikili her türlü iletişiminizde aşırı inattan, dediğim olacak yaklaşımından uzak olmaya ve durumları her yönü ile ele almaya çalışın. Perşembe öğleden sonradan itibaren dikkatiniz iş alanlarına, bu alanlarda çözmeniz gerekenlere yönelebilir ki cumadan itibaren bu hafta iş ile ilgili konularda esnek olmak ve acele kararlar vermemek yerinde olacaktır.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Haftaya iletişim konuları, eşiniz, partnerinizle alakalı durumlara daha fazla eğilerek veya dikkatinizi daha çok bu noktalara odaklayarak başlayabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren özellikle salı ile perşembe arası duygusal ve zihinsel olarak kendinizi zorlamayın.

Cumadan itibaren Retro etkisine başlayacak olan burcunuz yöneticisi Merkür, cuma ve cumartesi sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğine işaret etmekte. Duygusal ilişkileriniz, aşk konularında veya partnerle bağlantılı işlerinizde fevri olmadan ve sakin ilerlemeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Hafta ortasından itibaren temponuzu biraz yavaşlatıp, rutin konuları ele almaya, toparlanması ve düzenlenmesi gerekenlere odaklanmaya gayret edin.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Salı gününden itibaren ilişkiler alanınıza girecek olan Ay ile eş ve eşinizle ilgili konular, partneriniz veya birlikte olduğunuz kişiyle ilgili konular odak noktanız olabilir.

Salı ile perşembe arası kişisel konulara, ilişkilere daha fazla yoğunlaşmanız söz konusu. Perşembeden itibarense işleri daha esnek ve takıntılardan uzak durarak ele almaya bakın. Fiziksel olarak kendinizi yormayın, karışık işleri Perşembeden itibaren yavaşlatıp, daha çok toparlama, eskileri tekrar gözden geçirmeye vakit ayırmaya bakın. Parasal konularda eski bir konu, hal olması gereken bir durum cumadan itibaren yeniden gündeminize gelebilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Başta bağışıklık sistemi olmak üzere metabolizmanıza dikkat etmelisiniz. Merkür gerilemesi aile ve alanlarınızda etkin olurken, taşınma veya taşınmayla ilgili konular önünüze gelebilir, bu konuda bekleyen bazı işler aniden yeniden gündeminize düşebilir.

Merkür Gerilemesinin bu alanlarınızı etkileyeceğini bilerek mümkünse gerileme sürecinin başlayacağı cuma gününden itibaren ev, aile, gayrimenkuller, kiralama ve satın almalarla ilgili önemli adımlar atmayın. İş temponuzda veya günlük hayatınızda salı ve cuma arası sakin hareket etmek ve acele kararlar ile adım atmamak önemli olacak.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Çalışmıyorsanız ve eğer mümkünse pazartesi gününü daha çok kendi eviniz ve alanlarınızda geçirmek, evle ilgili toparlamanız gerekenlere yönelmek doğru olur. Salı gününden itibaren çocuklar, ilişkiler, aşk hayatınızla ilgili konularda hareketlenme başlarken, bu hafta dikkatinizin çabuk dağılması, çabuk yorulmanız söz konusu olacak.

Dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya önem vermeniz gereken bir hafta ki iş planlamanızı fiziksel olarak kendinizi yormadan ayarlamanız sağlık açısından da yerinde olacaktır. Maddi konular ve bankacılık türü işlerde cuma günü detaylara ve imzalarınıza dikkat edin ve kontrol ederek işlerinizi yürütmeye çalışın.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Burcunuzda uzun süredir gerileyen Venüs bu hafta cumartesiden itibaren düzelirken, aynı gün Merkür para alanınızda gerilemeye başlıyor. Maddi alanlarda bu hafta bilhassa perşembeden itibaren biraz daha dikkatlice adım atmak yerinde olacaktır.

Aile ve ev konuları, taşınmalar, kiralamalar, sözleşme imzaları adına yine salı ve perşembe hassas etkiler var. Bu hafta olmayan ilerlemeyen konuları zorlamayın, kendinizi de herhangi bir şeyi oldurmak adına yormayın. Çözümsel yaklaşımlar sergilemeniz, aynı anda birkaç işi yapmaya çalışmadan haftayı daha basit ve sakin konularla meşgul olarak geçirmeye çalışmalısınız.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Burcunuzda Retro ya başlayacak (Vedik Astroloji’ye göre) Merkür ile öncelikle alerjilere dikkat edin. Tozlu, dumanlı kirli havalar sizi normalden daha fazla etkileyebilir. Hafif bir spor yapmak, komplike ve zorlayıcı işleri bu hafta mümkün olduğunca bırakarak, daha basit ve tamamlama gerektiren eskiden başlayan yarım iş ve konuları ele almak yerinde olur.

İkili ilişkilerinizde eski konular fazlasıyla önünüze gelebilir ki iletişimde kendinizi ifade ederken karşı tarafça yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. Bu hafta çarşambadan itibaren sözleşmeler ve benzeri alanlarda resmiyete dönmemiş işleri bitti olarak kabul etmeyin. Duygusal konularda ise ilişkinizde ki herhangi bir pürüzü yine çarşambadan itibaren zorlamayın.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Eğer işinizde satış ve pazarlama, finansal alanlarla ilgili konular ve alanlar varsa hafta boyunca bilhassa perşembeden itibaren ele aldıklarınızı kontrol ederek ve üzerinden tekrar geçerek üstlerinizle veya müşterinizle paylaşın. Dikkatiniz dağınık olabilir ve duygusal olarak hassasiyetlerin arttığı, çabuk alınabileceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz.

Kendinizi ifade etmek isterken zorlanabilirsiniz. Bu nedenle haftanın etkileri önemli bir konuşma yapmak, hakkınızı savunmak ve bu alanlarda resmi adımlar atmak için çok uygun değil. Rutin de kalmak, karmaşık işleri bu hafta ele almadan ilerlemek daha doğru olacaktır. Yakın çevreniz arkadaşlar veya kardeşler hafta sonu boyunca aktif olarak ilgi alanınız içinde olacak.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Çevrenizden gelen destekler, hedefleriniz, arzularınız adına şartların sürekli değiştiği bir hafta geçirebilirsiniz. Salı ve perşembe arası sezgisel taraflarınız oldukça yüksek çalışacak ancak endişe üretme potansiyelinizde artıyor ki ele aldıklarınızda sezgilerinize güvenin ve zihinsel ve duygusal iniş çıkışlara bu hafta çok aldırmayın.

Hızlı karar almak adına hareketli enerjileriniz olacak ancak karar alırken özellikle cumadan itibaren başlayacak Merkür Gerilemesi nedeniyle şartların değişebileceğini unutmayın. Duygusal alanlarda ise cumadan itibaren daha rahat bir sürece gireceksiniz.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Burcunuzda Vedik Astroloji’ye göre ilerlemekte olan Mars ile hızlı ve aktif bir tempo içine girdiğiniz. Ancak bu hafta acele kararlar vermek veya hızlı ilerlemek için çok uygun değil. Merkür Gerilemesi nedeniyle kariyer ve iş alanlarınızda eski konular yeniden gündeminize gelebilir.

Durmuş işler hızlanabilir, eski bağlantılar yenilebilir ancak yepyeni bir konuya başlamak ve ilerlemek adına bu hafta etkileriniz çok uygun değil. Salı , perşembe ve cuma arası rüyalar, hissedişler, rüyalar vasıtasıyla yaşanabilecek ilginç bilişleriniz artabilir. Bu süreç biraz daha kendinize dönme ve kendi alanlarınızda olmanız gerektiğini de vurgulamakta.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

İlişkiler, ortaklı alanlar ve yurtdışı kontaklarınız adına eski konuların, eski bağlantıların öne çıktığı bir hafta geçirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi yormadan ve beklentilerinizi yüksek tutmadan ilerlemeye çalışın. Detayları olan, karmaşık konuları ele almak için şartlar çok uygun olmasa da daha önce fark etmediklerinizi görmeniz, hatta aniden hissetmeniz adına güzel etkiler de önünüze gelecek.

Sezgilerinize güvenin ve özellikle ilişkiler, aşk adına içinde olduğunuz bir durumu daha farklı bir açıdan aniden görme ve fark etme olanağı da söz konusu. Perşembe akşam saatlerinden itibaren cumartesiye kadar duygusal olarak hassas olabilir, çabuk sinirlenebilir, gergin olabilirsiniz. Bu süreçte oyalanacak işler bulmanız ve eski konulara takılmadan hareket etmeniz doğru olacaktır.