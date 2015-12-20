13-19 MART HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Koç burcuna geçen Merkür, herkesi daha sabırsız, daha yoğun, daha geveze ve daha sorgulayıcı yapıyor. Telaşlı olmamakta fayda var.

KOÇ

Sevgili Koç, haftaya kısa bir yolculuk veya bir anlaşma için randevu alarak başlayabilirsiniz. Zaten bu hafta ziyaretler ve aile görüşmeleri derken günleriniz yollarda geçecek. Çünkü Merkür artık sizin burcunuzda ve sizi her zamankinden daha atak, sabırsız ve konuşkan yapıyor. Bu yoğunluktan Çarşamba ve Perşembe günü, eşiniz veya sevgilinizle bir tartışma olabilir, dikkat! 12 Mart günü oluşan gergin dolunayın ardından, evlilik ve ciddi ilişkinizde keskin ithamlardan veya kararlardan uzak durun!

