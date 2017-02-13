13-19 ŞUBAT HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



13 – 19 Şubat haftasının detaylı astroloji yorumları için…

KOÇ

Manevi konulardan, ahlaki yargılarınıza, kendinize biçtiğiniz değerlere, kimselerin bilmediği hayal ve takıntılarınıza varana kadar bu hafta bir değişim hissedebilirsiniz. Zira bu hafta iyimserlik ve güç gezegeni Güneş, Balık burcuna geçiyor. İçinizdeki sanatçı, yaratıcı, muzır çocuğu serbest bırakın. O güç sizi yenileyecek ve güçlendirecektir. Perşembe günü, bilinç altınızın çok kuvvetli olduğu bir gün. Rüyalar veya içinize doğan 6.hislerinizi bir kenara not edin.