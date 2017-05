13 YAŞINDAKİ OYUNCU MILLIE BOBBY BROWN’UN GÖZ YAŞLARI

Evet, şimdi ağlıyoruz.

Stranger Things dizisinin 13 yaşındaki başarılı oyuncusu Millie Bobby Brown, MTV Film ve TV Ödülleri Töreni’nde göz yaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen törende “Yılın Dizisi” ödülü Stranger Things’e verilirken, “En İyi Dizi Oyuncusu” ödülünü de Millie Bobby Brown kazandı.

Güçlü rakiplerini geride bırakarak ( Emilia Clarke – Game of Thrones, Mandy Moore – This Is Us…) ödülün sahibi olan 13 yaşındaki oyuncu, ödülünü alırken göz yaşları su oldu, aktı.

Onu izleyen herkesi de kendiyle birlikte duygulandırdı.

Millie Bobby Brown, konuşmasında, bu ödülün onun için çok özel olduğunu ve Stranger Things ekibinin ikinci ailesi olduğunu paylaştı. Kariyeri için çok önemli olan Eleven karakterini de çok sevdiğini belirtmeden geçmedi!

Dizinin ikinci sezonu merakla bekliyoruz.