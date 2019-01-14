14-20 Ocak Haftalık Astroloji Yorumunuz

Haftaya hareketli enerjilerle başlıyoruz. Pazartesi ile çarşamba akşam saatleri arasında Koç burcunda ilerleyecek olan Ay; Koç, Aslan ve Yay burçları, yükselen veya Ay burçları bu noktalarda olanlar için hafta ortasına kadar aktif etkilerden geçileceğine işaret etmekte.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 24–30 Aralık haftalık astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç



Haftaya hızlı bir tempo da başlıyorsunuz. Hızlı halletmeniz gereken konuları ele almak, liderlik etmek, öne geçmek için gökyüzü sizi destekleyecek. Diğer yandan sabırsız davranabilir, acele ile karar verme eğiliminizde yükseliyor ki ele aldığınız konuları biraz daha sakin ve planlı incelemeye çalışın. Pazartesi günü burcunuzda gerçekleşecek Ay Uranüs kavuşumu nedeniyle şartların değişmesi, tepkisel davranma, ani çıkışlar yapma potansiyelleriniz artıyor. Bu nedenle haftanın ilk gününü biraz daha sakin geçirmeye bakın ve düşünerek eyleme geçin. Çarşamba akşam üstü saatlerinden itibaren saat 16 ile 18 arasında ise önemli konularda adım atmayın, rutin işleri ele almaya bakın.

Perşembe gününden itibaren parasal konular, konuşma anlatmaya dayalı işler, satış ve pazarlama ile ilgili halletmeniz gereken konular, finansal işleriniz hareketlenecek.

Duygusal konularda ise hafta başı çarşambaya kadar olan aralıkta gelişmelere, ani durumlara açıksınız. Beklediğiniz, sabrettiğiniz bir konuda partnerinize daha tahammülsüz olabilirsiniz ki zihinsel ve duygusal olarak yaşanabilecek gelgitleri hafta ortasına kadar iyi yönetmeniz gerekiyor.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Duygusal olarak hafta ortasına kadar olan dönemde içe dönme, kendinizle kalma arzunuz artabilir. Bu hafta önemli işlerinizi, kendinizi ortaya koymanız gereken durumları daha çok perşembeden itibaren ele almak daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Hafta ortasına kadar ayın etkileri sizi içe dönük ve gergin kılabilir, bu enerji perşembeden itibaren düzelecek.

Düşmanlar, rekabet içinde olduğunuz kişilerle ilişkileriniz adına hafta ortasına kadar olan dönemde kendinizi mücadele içinde bulabilirsiniz. Beklemediğiniz kişilerden beklenmedik tepkiler almanız söz konusu ki bu fark etmediklerini anlama görme açısından ilginç gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan rüyalar, hissedişler adına da sezgisel yönleriniz hafta ortasına kadar hayli yüksek olabilir. Bu hafta daha önce fark etmediğiniz bir durumu sezerek veya hissederek anlamlandırma potansiyelleriniz yüksek seyredecek.

Karşı burcunuzda hafta boyunca etkin olacak Venüs, ilişkilerden yana destek almanızı, partnerinizin size duygusal ve zihinsel olarak yol göstermesine destek verecek. Perşembeden itibaren haftanın etkileri sizin için daha rahat ve konforlu olacağınız bir süreci destekleyecek.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Sosyal alanlarınız, arkadaşlar, çevrenizle olan kontaklar adına yoğun bir tempo ile haftaya başlıyorsunuz. Hedeflerinizi, yapmak istediklerinizi toparlamak ve aktivasyon gerektiren konuları ele almak adına haftaya hızlı başlayacaksınız. Çarşambaya kadar olan dönemde görüşmeler artabilir. Arkadaşlarınızla ilgili konularda ani gelişmeler kişisel planlarınızı yeniden ele almanızı gerektirebilir. Şartlar çabuk değişme potansiyeli göstereceği için kesin planlar, uzun süre önce belirlenen durumlar bu hafta birden değişim gösterebilir. Kadınlarla veya kadın arkadaşlarınızla ilişkilerinizde beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak perşembeye kadar olan dönemi biraz daha sakin karşılamalı, gereksiz tartışmalarla zamanınızı geçirmeden, sonuç odaklı yaklaşımlar sergilemelisiniz.

Perşembe ile cumartesi arası temponuz yavaşlayabilir. Bu süreci araştırmanız, incelemeniz gereken konularla geçirmek uygun olacaktır. Kalabalıklardan, komplike ve karışık işlerden Perşembe ile cumartesi arası uzak durmaya çalışın. Bedenen ve ruhen kendinizi yormamaya bakın.

Cumartesi günü ay burcunuza ulaşıyor ve Vedik Astrolojiye göre burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulmasına hazırlanmaya başlıyor. Duygusal olarak hafta sonundan itibaren enerjiniz artarken, zihinsel gelgitleriniz de yükselecek bu nedenle özellikle pazar gününü daha çok dinlenerek geçirmeye çalışın.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Kariyer ve iş alanlarınızda hızlı gelişmeler içinde olacağınız bir hafta söz konusu. Beklettiğiniz bir çok konu aniden önünüze düşerken, iş alanlarında sonuç alma, ilerleme, ele alacaklarınızı farklı açılardan değerlendirme şansınız olacak. İş, iş ilişkiler, görüşmeler adına perşembe gününe kadar koşturmaya, birden fazla konuyu aynı anda ele almaya hazır olun.

İş alanlarında veya sizin için önemli bir konuda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uyuyan, durağan giden, kararsızlıklar içinde olduğunuz bir olayla ilgili çok hızlı karar vermeniz, şartların değişmesi olası.

Pazartesi ve perşembe arası günlük koşturmalar, iş alanları, iş görüşmeleri, beklenmedik kontaklara ulaşma ve ummadığınız biçimde bir araya gelme gibi sürpriz gelişmeler olurken, perşembe gününden itibaren sosyal alanlarınız, arkadaşlar, çevrenizle görüşmeler ile haftanın yoğun temposunu dengeleme olanağı bulacaksınız. Bir arkadaşınız veya sizin için önemli birinden gelebilecek bir destek tıkanan bir konuda önünüzün açılmasını sağlayabilir.

Pazar gününden itibaren etkisi başlayacak olan 21 Ocak Ay tutulması duygusal konularda kararlar vermenizi, gizlediğiniz bir durumun açığa çıkmasını veya sizden gizlenen bir konuyu öğrenmenize neden olurken, duygusal ilişkiler adına tutulma hareketli bir dönemin başlangıcı olabilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Hafta ortasına kadar olan sürece hakim olan enerjiler eğitim, akademik konular, turizm, yabancılarla ilişkiler, uluslararası iş ve konularda uğraşılarınız varsa hareketli bir dönem yaşamanıza neden olacak. Bunun yanında babanız, babanızla ilgili konularda yine haftalık etkiler önemli gelişmeler ve durumların aniden önünüze gelmesine neden olabilir.

Bu hafta beklenmedik bir seyahat veya yolculuk durumu hasıl olabilir, özellikle hafta ortası, perşembeye kadar olan dönemde ani ve planlarınız dışı gelişmeler nedeniyle kişisel alanlarınızı yeniden düzenlemek durumunda kalabilirsiniz. Aktif bir hafta geçireceksiniz. Perşembe gününden itibarense kariyer ve iş alanlarınız, işle ilgili gelişmeler veya iş konularına dikkatinizi verecek, odağınızı daha çok dünyevi konulara ve iş meselelerine çevireceksiniz.

Diğer yandan hafta başından perşembe gününe kadar sürecek yüksek tempolu enerjiler, haftanın ikinci yarısı daha sakin ve stabil olmanıza, düzenli hareket edebilmenize destek veriyor. Özellikle iş, para veya genel olarak kariyer alanlarında önemli bir işiniz, toplantı ve benzeri bir etkinliğinizi perşembe veya cuma gününe denk getirerek daha iyi sonuç almanız söz konusu olabilir. Hafta sonu ise sosyal alanlar, arkadaşlarla görüşmeler adına daha rahat olacaksınız.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Bu haftanın ilk yarısını bilhassa perşembe gününe kadar olan dönemini sakin geçirmeniz önemli olacak. Öncelikle aksilikler, ani ve beklenmedik gelişmeler yaşama anlamında özellikle pazartesi ve salı günü karışık etkilerden geçebilirsiniz. Planlı olarak hareket etmeye yönelmeli, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi yormadan ilerlemelisiniz. Banka işleri, finansal konular, vergiler ve benzeri alanlarda beklenmedik durumlar olabilir ki bu süreci sakin ve duygusal olarak kendinizi yormadan geçirmeye bakın.

Öte yandan özellikle çarşamba akşam saatleri 16 ile 18 arasında önemli bir konu veya işi başlatmamak doğru olacaktır. Bu aralığı daha çok rutin konularla geçirin. Acele ile herhangi bir konuda adım atmayın.

Perşembeden itibaren sizin için haftanın etkileri rahatlayacağınız ve gerek duygusal, gerekse zihinsel olarak daha sakin ve pozitif bir alana geçeceğinizi göstermekte. İş alanları, eğitim konuları, planladığınız veya adım atmak istediğiniz bir konuda harekete geçmek adına bu hafta daha çok perşembe ile cumartesi arasını kullanmak daha iyi sonuç almanıza destek olabilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

İlişkiler, evlilik, eşiniz, eşinizle ilgili konular, partner veya birlikte iş yaptığınız kişilerle kontaklarınız adına bu hafta etkin olacak enerjilerden geçeceksiniz. Özellikle haftanın ilk yarısı dikkatiniz eşiniz veya partnerinizle alakalı konulara dönük olabilir. Perşembe gününe kadar olan dönemde ev alanlarınız, aile içi konular, eşinizle iletişiminize dikkat edin. Pazartesi ve salı günlerini duygusal olarak daha sakin geçirmeye çalışın ve ele aldığınız durum veya konuları büyütmeyin. İç gerginliklerin hızlı yükseleceği, tepkisel olabileceğiniz enerjiler söz konusu ki bu dönemi, haftanın ilk yarısını ani kararlar ve radikal değişikliklere yatkın bir hal içinde geçirebilirsiniz.

İş ortaklıkları, teklifler, iş ortağınızla ilgili konular, iş birliği yaptığınız kişilerle olan ilişkilerinizde yine hafta ortasına kadar olan dönemde daha sakin ve yapıcı olmaya çalışmak uygun olacaktır.

Perşembe gününden itibaren finansal iş ve konular ve parasal alanlar biraz daha öne çıkabilir. Hafta sonundan itibaren ise ani bir kararla çıkabileceğiniz bir yolculuk veya benzer bir etkinlik değişik bir hafta sonu yaşamanıza olanak sağlayabilir.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Günlük işler, rutin konular, günlük koşturmalar açısından haftaya aktif başlıyorsunuz. Günlük işleriniz, mesleki konular açısından bu hafta yoğun bir tempo içinde geçecek. Bitirmeniz, halletmeniz, sonuç almanız gereken alanlarda yoğun bir tempo içinde olabilir, önemli kararlar alabilir veya bekleyen işleri sonuca bağlayabilirsiniz. Ancak tüm bu süreçte mesleki konular ve özellikle meslektaşlarınızla ilişkilerinize önem vermeli ve tartışmalar, yanlış anlaşılmalara karşı daha dikkatli olmalısınız.

Sağlık açısından beslenme düzeninize önem vermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Bağışıklık sisteminiz adına zayıflama olabilir ki bilhassa sinüzit ve baş bölgenize, bu alanların korunmasına, boğaz ve boğaz enfeksiyonlarına karşı tedbirli olun.

Perşembe gününden itibaren ilişkiler, eşiniz veya partnerinizle olan kontaklarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular biraz daha aktif şekilde önceliğiniz olabilir. Bir süredir eşinizle vakit geçirmek, birlikte hareket etmeniz gereken durumlar varsa bu hafta perşembe ve cuma günleri destekleyici etkilerden geçeceksiniz.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay



Aşk ve ilişkiler, duygusal konular adına hareketli bir hafta geçireceksiniz. Diğer yandan çocuklar, çocuklarla ilgili konularda beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Çocuğunuz veya çocuklarınızla ilişkilerinizde hafta ortasına kadar olan dönemde daha sabırlı ve sakin olmaya gayret etmek, onlarla ilgili durumlarda çözüm odaklı ve esnek yaklaşımlar içinde olmak doğru olur.

Bekarsanız, partneriniz veya sevdiğinizle bağlantılı konulara odaklanabilirsiniz. Duygusal olarak yoğun günlerden geçeceksiniz, ilişkinizle ilgili ani kararlar almayın veya aldığınız bir kararı uygularken, perşembeden itibaren adım atmaya çalışın.

Hobiler, iş dışı uğraşılarınız, eğitim konuları, kişisel gelişim alanlarıyla ilgili uğraşılara dönmek, bu yolla zihninizi rahatlatmak adına perşembeye kadar olan dönem hayli destekli. Hafta başının yoğun ve aktif enerjilerini kişisel gelişim konularıyla destekleyebilirsiniz. Perşembeden itibarense sağlığınıza önem vermelisiniz. Yine bu dönemle birlikte günlük işler, günlük uğraşılarda temponuz artabilir.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Ev ve aile konularında hareketli bir hafta söz konusu. Hafta başı gerçekleşecek etkiler ailevi alanlarda ani gelişmeler getirebilir. Ebeveynler, aile üyeleri, ev ve gayrimenkul konuları, bu alanlarda vereceğiniz bir kararla ilgili gelişmelerin planlarınız dışında ilerlemesi söz konusu. Ev içinde, ailenizle diyaloglarda daha sakin ve esnek olmalısınız. Eğer mümkünse hafta başını biraz daha kendinizle ve kişisel alanlarınızla oyalanarak geçirin.

Perşembe gününden itibaren aşk ve ilişkiler, çocuklarla ilgili konular, eğitim işleri gibi konular biraz daha önceliğiniz olabilir. Cumadan itibarense iş ve mesleki konulara yoğunlaşmanız söz konusu.

Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısı fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi yormadan iş planlarınızı düzenlemeye çalışmalısınız.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Girişimleriniz, bir süredir cesaret edip toparlamaya çalıştığınız konu veya konularla ilgili hızlı gelişmelerin olacağı bir hafta geçireceksiniz. İletişim trafiğiniz perşembeye kadar hayli yoğun olabilir. Görüşmeler, telefon konuşmaları, çevrenizle kontaklarınız artacak. Yakın çevreniz, kardeşler ve yakın arkadaşlarla ilgili sürpriz ve beklenmedik gelişmelere odaklanmanız gerekebilir. Kişisel konular, yakın çevrenizle bağlantılı durumlar haftanın ilk yarısı yoğunlaşacağınız alanlar arasında. Duygusal ve zihinsel olarak aktif olacağınız bir hafta geçirirken, sinir sisteminiz de gerilebilir. Bu hafta şartları zorlamayın, gelişmeler önünüze geldikçe çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyerek ilerlemeye çalışın.

Perşembe gününden itibaren ailevi konular sizin için daha aktif olacak. Eğer mümkünse perşembe ile cumartesi arasını daha çok kendinizle geçirmeye, evinize vakit ayırmaya, ailenizle birlikte olmaya çalışın. Ev ve gayrimenkullerle ilgili beklediğiniz bir gelişme varsa perşembe ve cuma günleri bu alanlarda aktif olacak. Cumartesiden itibaren duygusal konular sizin için öne geçebilir. Partneriniz varsa bu hafta sonu birlikte plan yapmak için destekli etkileriniz var.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Haftaya parasal konular, maddi alanlara odaklanarak başlıyorsunuz. Bu konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta ortasına kadar tanıtım, satış ve pazarlama alanlarında işleriniz varsa aktif bir dönem geçireceksiniz. Pazartesi ve Salı günleri boyunca konuşmalarınıza, ifade şeklinize dikkat etmekte fayda var. Düşünmeden söyleyeceğiniz şeyler sonradan başınızı ağrıtabilir.

Bu hafta yakın çevreniz, kardeşler, yakın arkadaşlarla ilgili konu ve durumlar sıklıkla yoğunlaşacağınız alanlar olabilir. Beklemediğiniz şekilde yakınlarınızdan göreceğiniz bir destekle uzun süredir sürüncemede kalan bir konu sonuca ulaşabilir.

Hafta sonuyla birlikte ev alanları, ev ve gayrimenkullerle ilgili konular öne çıkacak. Hafta sonunu ailenizle veya evinizde kendi alanlarınızda geçirmeniz sizi rahatlatabilir. Duygusal konularda ise bu hafta başı partnerinizle ilişkilerinize, iletişim şeklinize dikkat etmekte fayda var.