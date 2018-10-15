15-21 Ekim 2018 Haftalık Burç Yorumunuz

Astrolog Şebnem Ekşib’den 15-21 Ekim haftalık astroloji yorumunuz!

Vedik Astroloji ile 15 Ekim Haftasına Ay Satürn kavuşumu ile başlıyoruz. Ay ve Satürn iki geçiş kapısının başında duran Rahu ve Ketu’nun bir süreliğine yöneticiliğini üstlendiler ki her ikisinin buluşması karmik kontrol yani önemli kadersel döngülere işaret etmekte.

Pazartesi ve salı günleri boyunca düşündüklerimize, kalbimizden geçirdiklerimize dikkat etmek gerekiyor. Bu etki sorumluluklarımıza dönük olacağımızı vurgularken, gerek dünyevi gerekse ruhsal boyutta yerine getirmemiz gerekenlerle yüzleşmeler içinde olacağımızı bize hatırlatmakta.

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç

Hafta ortasına kadar duygusal olarak hassasiyetleriniz artarken, Çarşamba’dan itibaren iş ve kariyer konuları öne çıkmakta. İnandığınız şeyler, konular adına bir süredir devam eden kavram karmaşası, neyin doğru veya yanlış olduğuna dair zihninizde takılan sorulara haftanın özellikle ilk yarısı fazla takılmayın.

İkinci yarıdan itibaren hızlı bir tempoya girerken, ailevi konular, iş alanları, evinizle ilgili işlerde hızlanacaksınız.

Boğa Yükselen / Ay Burcu Boğa

Hafta ortasına kadar ele aldığınız konularda daha dikkatli ve detaylara önem vererek kararlar vermeniz, duygusal ve zihinsel olarak kendinizi yormadan hareket etmeniz yerinde olur.

Çarşamba gününden itibaren organize olmak, planlı hareket etmek için daha rahat olacaksınız. Eğitim ve benzeri işlerle uğraşıyorsanız hafta ortasından itibaren şartları daha iyi değerlendirmeniz söz konusu.

İkizler Yükselen / Ay Burcu İkizler

İkili ilişkilerle, eşinizle alakalı konular, ortaklı işleriniz ve projeleriniz, başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz konular veya iş ortaklıklarınız adına hafta ortasına kadar hayli hareketli bir tempoda olabilirsiniz. Partner veya eşinizle alakalı konularda daha sakin ve akılcı davranmakta bu hafta fayda var. Duygusal alanlarda çarşambadan itibaren biraz daha dikkatli olmak ve sağlık veya genel hayat kalitenize dikkat etmek, kendinizi yormamak daha yerinde olacaktır.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

İş ve mesleki konular, iş arkadaşlarınızla alakalı konular, güncel koşturmalar, günlük rutinde halletmeniz gereken iş ve konular adına hafta ortasına kadar sonuç almanız, bekleyen işleri daha rahat çözmeniz adına desteklisiniz. Çarşambadan itibaren ortaklı işler, projeler adına yoğunlaşırken, eş veya partnerinizle ilgili konular odağınız haline gelebilir. Eşinizle, sevgiliniz veya partnerinizle ilişkilerinize hafta ortasından itibaren dikkat etmekte fayda var.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

Sağılığınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta geçireceksiniz. Özellikle hafta ortasından itibaren soğuk algınlıkları başta olmak üzere korunun ve sağlığınıza önem verin, beslenme düzeninizi bu hafta iyi ayarlamaya çalışın. Çarşamba’dan itibaren günlük rutinde ki koşturmalarınız artabilir ki enerjinizi dengeli kullanmak ve işlerinizi planlayarak organize etmek haftanın ikinci yarısı sizin için önemli olacak.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Aile ve ebeveynlerinizle alakalı bir süredir ötelediğiniz konular bu hafta ilk yarısı fazlasıyla yoğunlaşmanız gereken alanlar olabilir. Ev ve kişisel alanlarınız yine hafta ortasına kadar odak noktanız açısından baş sırada olacak. Çarşamba’dan itibarense ilişkiler, aşk konuları, sevdiğinizle halletmeniz gereken mevzular gündeminizden düşmeye bilir. Diğer yandan çocuklar ve çocuklarınızla ilgili işleriniz varsa hafta ortasından itibaren bu konulara daha ağırlıklı yöneleceksiniz.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Bu hafta yakın çevreniz, bu çevrenden alabileceğiniz beklemediğiniz gelişmeler sizi yoğun şekilde meşgul edebilir. Bir süredir yapmak istediğiniz bir girişim, adımla ilgili de yine ummadığınız yol ayrımları veya yardımlar alabilirsiniz. Hızlı ve sürprizli durumlara açık bir hafta geçireceksiniz. Çarşambadan itibarense kişisel alanlarınız, evinizle alakalı bir konuda ani bir kararla harekete geçmeniz söz konusu.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Parasal işler, bankalarla alakalı halletmeniz gereken bir iş veya evrakla konusu, krediler ve benzeri işlerinizle ilgili yoğun bir tempo özellikle haftanın ilk yarısı sizi meşgul edebilir. Çarşamba gününden itibarense yakın çevrenize yönelirken, bir süredir bekleyen veya hallolmayan bir konuda, bir tıkanıklıkta ummadığınız bir kapı aralanabilir.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Hafta ortasına kadar iş yükünüz gerek ev, gerekse iş alanlarınız açısından yoğun olacak. Çarşamba gününe kadar olan süreçte planlı olmanızda fayda var. Duygusal olarak hassas bir aralıktan geçeceksiniz bu hafta. Bu nedenle aşk ve ilişkiler veya duygusal konularda radikal kararlar almadan önce durumu her yönü ve partneriniz açısından da iyi değerlendirmeye bakın.

Oğlak Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Gelir gider dengeleri açısından hafta ortasına kadar dikkatli olmakta fayda var. Alış veriş, önemli bir alımda detayları ve maddi hesaplarınızı çok yönlü düşünerek yapmaya çalışmak yerinde olacak. Duygusal ve zihinsel olarak sakin ve konuları abartmadan hareket etmeye çalışın.

Çarşamba’dan itibaren hızlanabilir, ele aldıklarınızda daha agresif ve sonuç odaklı olabilirsiniz. Unutmayın ki özellikle hafta ortasından itibaren planlı hareket etmek adına rahat olacaksınız. Bu hafta önemli işlerinizi Çarşamba ile Cuma arası daha rahat ve hızlı biçimde sonuçlandırmanız olası.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Haftalık planınızda yoğun konuları, çetrefilli mevzuları, çözmeniz, sonuç odaklı bakmanız gereken durumları mümkün olduğunca Çarşamba gününe kadar ele almanız, önemli bir karar veya benzeri bir işinizi ise Çarşamba ile Cuma arasına denk getirmeden hareket etmeniz yerinde olur.

Pazartesi ve Salı ile Cumartesi günleri bu hafta daha verimli sonuç alabileceğiniz günler olarak öne çıkmakta. Çarşamba ve Perşembe günlerini ise mümkünse dinlenerek veya rutin konularla geçirmek sizin adınıza daha doğru olacaktır.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

Kariyer ve iş alanlarınızda hafta ortasına kadar hayli hareketli bir temponuz olabilir. İş konularında fark etmediklerinizi aniden algılama, sezme enerjileriniz artıyor. Sezgilerinizin yükseldiği bu hafta boyunca özellikle haftanın ilk yarısı daha önce fark etmediğiniz birçok durumu aniden görebilirsiniz.

İlişkiler adına bu hafta acele ile arar almayın. Hem duygusal konularda, hem de çevrenizle olan iletişiminizde şartları zorlamayın ve odağınızı daha çok iş ve kariyer konularınızda tutmaya gayret edin. Sosyal alanlar ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz de Çarşamba ve Perşembe günlerine iletişim adına dikkat etmenizde fayda var.