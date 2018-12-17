Astrolog Şebnem Ekşib’den 17– 23 Aralık haftalık astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Haftaya duygusal açıdan hassas etkilerle başlıyorsunuz. Pazartesi günü içe dönme artarken, mistik enerjileriniz hayli güçlü olacak. Sezgiler, hissedişler öne çıkarken, kendinizi ortaya koyma, bir konuda iddialı olma, hızla bir durumla ilgili sonuç almak için salıdan itibaren etkileri kullanmanız yerinde olur.

Salı gününden itibaren perşembe gününe kadar hareketli olacaksınız. Spor, dış işleri halletmek, koşturma gerektiren konuları organize etmek adına salı ve çarşambadan yararlanabilirsiniz.

Perşembeden itibaren beslenmenize ve yediklerinize dikkat edin, sindirim sisteminiz hassas olabilir. Bu hafta iletişim adına perşembeden itibaren hızlanıyorsunuz, özellikle cuma ve cumartesi çevrenizle kontaklarınız çok artacak. Artan telefon trafiği, görüşmeler, bir yerden diğerine koşturma, yakın çevrenizle kontaklar yoğun olacak. Dolunay sizi iletişim etkileriniz açısından aktif kılacak.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Sosyal alanlarla ilgili konulara odaklanarak başlıyorsunuz haftaya. Pazartesi günü çevrenize yardım etmeniz veya sizden yardım isteyenlere destek olma adına etkiler daha önde. Salı ve çarşamba günlerini mümkün olduğunca kendi alanlarınızda geçirmeye bakın.

Bu hafta pazartesi, perşembe, cuma ve cumartesi günleri daha aktif olabilirsiniz ancak salı ve çarşamba gününü biraz daha sakin ve kendi halinizde veya kişisel ortamlarınızda geçirmeye çalışın.

Perşembe gününden itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor ve zihinsel olarak aktifleşiyorsunuz. Cuma gününü herhangi bir konuda başlangıç yapmamaya gayret edin. Duygusal konularda perşembe gününden itibaren daha aktif olacaksınız.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay haftanın ikinci yarısı daha hızlı ve aktif olmanızı sağlarken, zihinsel olarak da çok aktif olacaksınız.

Bir süredir yürüttüğünüz, planladığınız konuları düzene koymanız ve zihninizde bu alanlarda aydınlanmanız, kendinizi ortaya koymanız, öne çıkmanız adına hayli etkin bir hafta geçireceksiniz.

Bu hafta salı ve çarşamba günleri Ay Boğa da ilerlerken duygusal ve zihinsel olarak daha sakin bir alanda olmanız gerekmekte. Bu süreci kendinizi yormadan ve rutin konularla uğraşarak geçirin. perşembeden itibaren hızlanıyorsunuz. Çabuk sonuçlar alabilecek, beklettiğiniz veya beklediğiniz konularla ilgili netleşeceğinize işaret diyor.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Haftaya duygusal tepkileriniz, zihinsel olarak değişken ve bir durumdan öbürüne çabuk geçen bir bakış açısı ile başlıyorsunuz. Salı gününden itibaren iş ve kariyer alanları, günlük hayatınıza dönük konular öne çıkıyor.

Çalışıyorsanız bu hafta iş alanlarında salı ve çarşamba günlerinden faydalanabilir, gökyüzünün aktif etkilerini toplantı, tanıtım ve benzeri işlere dönük hareket ederek daha efektif geçirebilirsiniz. Perşembeden itibaren sosyal alanlar öne çıkarken, daha sabit hareket etme eğiliminiz yükseliyor. Perşembe ve cuma günlerinde yavaşlamayı göze alarak, koşturma gerektiren konuları almamaya çalışın. Bu iki günü daha sakin ve rahat hareket ederek geçirmek yerinde olur.

Cuma akşam saatlerinden itibarense dolunay etkisi iç alanlarınıza döneceğinize işaret etmekte. Dolunay geçmişe dair mevzulara odaklanmanıza neden olabilir. Hafta sonunu kişisel işlerinize meşgul olarak geçirmek yerinde olacaktır. Hafta ortasından itibaren ruhsal enerjileriniz artıyor ve Dolunay ilginç haberci rüyalar ve sezgilerle sizi şaşırtabilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Hafta başı duygusal ve zihinsel olarak karışık hissedebilirsiniz. Duygusal mevzular veya günlük hayatınızda karar vermeniz gereken bir durumla ilgili Pazartesi günü acele etmeyin.

Salı gününden itibaren daha aktif ve enerjik hissedeceksiniz. Genel etkiler ateş etkisini aktive ederken bu alan sizin kendi enerjinizle daha uyumlu hareket etmenize destek verecek. Salı ve çarşamba günleri koşturma ve aktivasyon gerektiren durumları organize etmek adına güzel etkileriniz var. Bu hafta çabuk sonuç almanız gereken işleri salı ve çarşambaya alabilirsiniz.

Perşembeden itibaren kariyer ve işinizle ilgili uzun vadeli adımlar, daha stabil ilerlemeniz gereken konuları düzenlemek ve ele almak adına destekli olacaksınız. İş ve benzeri konuları perşembe günü destekliyor. Cumadan itibarense biraz yavaşlamak, önemli başlangıçları o güne denk getirmeden daha çok rutin konularla ilgilenmek sizin adınıza doğru olacaktır.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Hafta başına duygusal konular ilişkiler, ortakla alanlar, eşiniz veya partnerle alakalı durumları ele almak adına etkiler daha baskın olacak ancak duygusal olarak inişli çıkışlı bir ruh halinde olabileceğiniz için ilişkilerde haftanın ilk günü iletişime dikkat edin.

Salı gününden itibaren finansal konular, bankacılık işleriniz varsa bu konular öne çıkacak. Diğer yandan salı ve çarşamba acele etmeden ilerlemeye çalışın. Perşembe günü Ay’ın toprak alanına geçmesiyle tekrar rahatlayacaksınız. Uzun vadeli planları organize etmek, düzenlemek için bu iki gün desteklisiniz. Cuma, Dolunay etkisi başlıyor ve kariyerinize ilgili dolunay sizi hızlı gelişmeler içine davet edebilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Bu hafta salı gününden itibaren ilişkiler ve ortak alanlarınıza yerleşecek Ay etkisi ile haftanın büyük bölümünü ikili ilişkilerinize bağlantılı konularla geçireceksiniz. Bir süredir beklediğiniz bir anlaşma, teklif veya sözleşme varsa hızlı biçimde gelişmeler yaşanabilir.

Dolunay süreci ikili ilişkileriniz veya iş beklentilerinizle alakalı bir durumu kapatmanıza ve yeni bir sürece geçmenize neden olabilir. Hafta ortasından itibaren hızlı bir tempo içine gireceksiniz. Duygusal konular ve iş alanlarınızda yeni kararlar alma arifesine geçebilirsiniz. Perşembe ve cuma günleri duygusal ve zihinsel olarak gergin hissedebilirsiniz.

Biraz daha sakin ortamlarda olmaya gayret edin. Cumadan itibaren dolunay etkisi başlıyor ve cumartesi günü gerçekleşecek Dolunay ile eğitim, akademik konular, yazım işleri, yurtdışı konuları gibi alanlarda gelişmeler yaşayacaksınız.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Bu hafta perşembe gününe kadar olan döngüde karar verme, öne çıkma veya bir konuda önemli değişiklikler yapmayla alakalı noktalar desteklenmiyor.

Bu hafta başını biraz daha sakin ve sabırlı geçirmeye gayret etmeniz, öfke veya kızgınlıkla hareket etmeden, akılla hareket etmeniz önemli olacak. Duygusal inişe çıkışlar sizi yorsa da ele aldıklarınızı kişiselleştirmeden adım atmalısınız. Hafta ortası perşembe gününe kadar ele aldıklarınızda rutin konulara dönük olmaya bakın.

Perşembeden itibaren karşı burcunuza geçecek olan Ay ile ikili ilişkiler, ilişkiler, duygusal tepkileriniz, eşiniz partnerinizle alakalı durumlar, kararlar, yeni gelişmeler vurgulu hale gelecek.

Eş ve duygusal alanlarla ilgili konular öne çıkacak. İş ve benzeri alanlarda ise ortaklı konular, proje çalışmaları, yurtdışı işleriniz varsa bunlarla ilgili alanlarda dolunay öncesi başlayan hareketlenme bu hafta sonu tamamlanacak Dolunay enerjisi ile yerine oturacak.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Hafta başına ev ve aile konuları, iş konularında koşturmalar ve kendinizi hem iç alanlarınızda hem de dışarıda ki uğraşılarınızda dengelemeye dönük olacaksınız.

Hafta başı ve hatta ortasına kadar olan süreçte daha çok iç dengelerinize ve ele aldıklarınızı daha sakin ve akıllıca yönetmeye dönük olmaya gayret edin. Salı gününden itibaren ilişkiler, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular öne çıkacak. Duygusal konularda beklentinizin yüksek olduğu ve sabırsız, hatta tahammülsüz olduğunuz bir hafta özellikle perşembe ve cuma günleri kadar aktif olacak ki partnerinizle ilişkinizde dikkatli olun. Cumartesi gününden itibaren karşı burcunuza geçecek olan Ay ile aynı zamanda dolunay etkisine de girmiş olacaksınız.

Dolunay her türlü ikili ilişkiniz adına size yeni bir dönemi vaat etmekte ve birliktelikleriniz, iş ortaklıklarınızda yeni bir dönemin başlamasına aracı olacak.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hafta ortası perşembe gününe kadar olan süreçte, yakın çevreniz, aile, kardeşler, ebeveynlerinizle ilgili konular odak noktalarınız arasında. Evinizle ilgili vermeniz gereken bir karar, taşınma projeniz, ev alanlarınızla ilgili bir süredir düşündüğünüz ama şartları oturtamadığınız bir kararınızla ilgili aniden adım atabilirsiniz.

Perşembe ve cuma günleri çocuklarınız varsa onlarla ilgili konulara odaklanmanız söz konusu, ayrıca bu süreç özellikle bekar yükselen Oğlaklar için duygusal hayatınızda karar alma, gelişmeler yaşama eğilimi de vermekte.

Dolunay sürecinin başlayacağı cuma gününden itibaren öncelikle sağlığınıza dikkat edin. Mesleki konular, rekabet ettiğiniz kişiler, düşmanlarınızla alakalı beklemediğiniz bir durum açığa çıkabilir.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Bu hafta Dolunay öncesi ev ve aile hayatınız, gayrimenkuller ve bir süredir taşınma ve benzeri bir konuda kafanızda ölçüp biçtiğiniz bir durum netleşecek. Ailevi alanlar özellikle pazartesi ve salı günleri daha öne çıkarken, çarşambadan itibaren girişimlerinize doğru daha cesur adımlar atabilirsiniz.

Kendinizi ortaya koyma, cesaretle olayların üzerine gitme etkilerinizi tetikleyen enerjilerden geçeceksiniz. Bu noktada aynı etkiler sabırsız ve tahammülsüz olmayı da tetiklediği için büyük pencereden bakmaya çalışarak ve adım atarken her yönü ile elinizdeki argümanları değerlendirmeye çalışmak yerinde olacaktır. Dolunay sizi ortaya çıkaracak, iletişim kurmak, anlatmak istediğiniz konuları daha vurgulu kılacak etkilerle geliyor.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Hafta başı ay burcunuzda ilerleyecek. Pazartesi günü boyunca duygusal iniş çıkışlarınız artabilir. Salı gününden itibaren iç enerjiniz artarken maddi konular, parasal işler, bir konuda konuşmak, anlatmak istedikleriniz yani kendinizi ifade alanlarınız vurgulu hale gelecek.

Perşembeden itibaren iletişim trafiğiniz iyice artacak, telefon görüşmeleri, bekleyen kontaklar, birden fazla konu ile uğraşmanız söz konusu. Yakın çevreniz, arkadaşlarınızla alakalı konularda perşembe ve cuma günleri odaklanmanız gereken durumlar arasına girebilir.

Dolunay süreci ise aile ve evinizle alakalı konularla, duygusal hayatınızda vermeniz gereken bir kararı aktif hale getirebilecek enerjileri tetikliyor. Sizin için önemli bir ilişki, arkadaşlık veya bir kontağınızla ilgili bilmediğiniz bir durum aniden görünür hale gelebilir. Fark etmediklerinizi anlama, görme, yüzleşme anlamında güçlü etkilerden geçeceğiniz bir dolunay süreci yaşayacaksınız.