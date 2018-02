17. !F İSTANBUL BAĞIMSIZ FİLMLER FESTİVALİ’NDEN MERAK UYANDIRAN FİLM ÖNERİLERİ

İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde düzenlenecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali için geri sayımı başlatıyoruz.

36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterileceği !f İstanbul 15-25 Şubat 2018 tarihleri arasında, yılın merakla beklenen filmlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl “Hayat Var!” temasıyla yola çıkan !f İstanbul’dan en merak ettiğimiz filmleri, sizlere de fikir vermesi için listeledik.

Sinema salonlarında uzun vakitler geçirmek için hazır mısınız?



1- Lady Bird

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin açılış filmi de olan Ladybird, listemizin ilk sırasına çoktan yerleşti. Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, başrollerini “Atonement”, “Hanna”, “Brooklyn” filmlerinin yetenekli oyuncusu Saoirse Ronan, kariyerinin en iyi rolünde izleyeceğimiz Laurie Metcalf ve “Call Me by Your Name” ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet’in paylaştığı “Lady Bird”’ün , 90. Akademi Ödülleri’nde de En İyi Film kategorisinde adaylığı bulunmakta.



2- The Florida Project

!f İstanbul’un Galalar bölümü, bu yıl da Sundance’ten Venedik’e, Toronto’dan Cannes’a, dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş filmlerin yanı sıra ödül sezonunun öne çıkan yapımlarının da Türkiye galalarına ev sahipliği yapıyor.

Bu yapımlardan biri de; The Florida Project. İki yıl önce Iphone’la çektiği “Tangerine” ile sıra dışı bir başarı yakalayan Sean Baker’ın 6 yaşındaki Moone ve arkadaşlarının gözünden zorlu ve çıkışsız görünen yetişkinler dünyasını anlatan, Willem Dafoe’nun Oscar adaylığı getiren oyunculuğuyla da heyecan uyandıran ve yılın en iyileri listesinden düşmeyen bir film.



3- How to Talk to Girls at Parties / Partilerde Kız Tavlama Sanatı

John Cameron Mitchell’ın ‘Sandman’, ‘The Good Omens’ gibi kült romanların yaratıcısı Neil Gaiman’ın kısa öyküsünden uyarladığı ve Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’lı kadrosuyla ışıldayan punk filmi How to Talk to Girls at Parties, heyecanla beklediğimiz yapımlar arasında.



4- Film Stars Don’t Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez

Merakla beklediğimiz bir diğer yapım ise; Film Stars Don’t Die in Liverpool

90’ların kült filmi “The Acid House” ile tanıdığımız ünlü İngiliz yönetmen Paul McGuigan’ın Peter Turner’ın gerçek anılarından yola çıkarak çektiği ve eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör arasındaki aşk hikâyesini konu alan, Jamie Bell ve Annette Bening arasındaki kimyayla çok konuşan film, !f İstanbul’un öne çıkan galalarından olmaya aday.



5- Phantom Thread

Paul Thomas Anderson yönetmenliğinde çekilen film, 1950’lerin Londra’sında geçiyor. Başrolünde Daniel Day Lewis’in yer aldığını belirtir, Oscar ödüllü oyuncunun filmin çekimleri sırasında emekliliğini duyurduğunu hatırlatırız. Kısaca bu film, Lewis’i beyazperdede izlemek için son fırsat!



6-Professor Marston & The Wonder Women

Angela Robinson’ın gösterişsiz yönetmenliği ve Luke Evans, Rebecca Hall ve Bella Heathcote’un göz kamaştıran performanslarıyla dikkat çeken film, bildiğimiz süper kahraman orijin hikayelerinden oldukça farklı bir süper kahraman orijin hikayesi olan Professor Marston & The Wonder Women, Wonder Woman’ın yaratıcısı Harvardlı psikolog William Moulton Marston’ın 1940’lı yıllardaki yaratım sürecine eşlik etmemizi sağlıyor.



7- Sevmek Zamanı

İşte bu harika! Metin Erksan’ın unutulmaz başyapıtlarından Sevmek Zamanı, restore edilmiş kopyasıyla !f’çiler için tekrar beyaz perdede.



8- Madame Hyde / Bayan Hyde

Serge Bozon’un, Robert Louis Stevenson’ın Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Tuhaf Hikayesi’nden esinlenerek uyarladığı, eksantrik Bayan Hyde birçok sürpriz ve çılgınlıkla dolu.

Isabelle Huppert’in, öğrencileri ve iş arkadaşlarının küçümsediği utangaç lise öğretmeni Bayan Géquil rolüyle dikkat çektiği film; fırtınalı bir gecede laboratuvarında deney yaparken bir anda çarpılıp kendinden geçen Bayan Géquil’deki fantastik değişimi anlatıyor.



9- David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl

!f music’in en heyecan veren filmlerinden ilki, 2013’te çektiği “David Bowie: Five Years” ile Bowie hakkında yapılmış en iyi belgesellerden birini çekmiş Francis Whately’nin sanatçının ölümünden sonra tamamladığı filmi “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl”. David Bowie’nin ölümünden önce yayınladığı son iki albümü “The Next Day” (2013) ve “Blackstar”ın (2016) yanı sıra kanserle mücadelesini ve hastalığı sırasında yapımına başladığı Broadway müzikali “Lazarus”u odağına alan film, arşiv görüntülerden yakın arkadaşlarıyla yapılmış söyleşilere, ikon sanatçıdan hayranlarına kalan son anlar olacak.



10- Born in Flames / Ateşlere Doğmak

!f kült’ün heyecan uyandıran filmi, Lizzie Borden‘in çığır açan feminist bilim kurgusu “Born in Flames / Ateşlere Doğmak”!

1983 yılında prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nde olay yaratan ve o günden beri sayısız feministi etkileyen film, seyirciyi Amerikan tarihinin en barışçıl devriminden on yıl sonrası bir döneme götüren ve toplumsal cinsiyet meselelerinin bu dünya içinde nasıl kurulabileceğini hayal eden bir distopya sunuyor. 70’lerden enfes müzikleri ve döneme dair gerçek belgesel görüntüleri harmanlayan kurgusuyla da şaşırtan “Ateşlere Doğmak”, günümüzde bile feminist sinema teorisyenlerinin başucu kaynaklarından biri olmaya devam ediyor.