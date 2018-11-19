Haftaya, Ay Balık burcunda seyrederken başlayacağız. Ay’ın fazları günlük hayatımız içinde hayli önemlidir. Zaten Dolunay da esasen Ay’ın olgunlaşıp, büyüdüğü ve ışığının en üst noktaya çıktığı zamanları temsil eder. Böylece kendi hayatlarımızda en üst noktaya çıkarmamız, sonuçlandırmamız gereken konuları ele alma, nihai karara varma etkilerinden geçeriz.

Dolunay enerjisi çarşamba gününden itibaren hissedilmeye başlarken bu hafta başı pazartesi ve salı günleri Balık ve Koç enerjileri etkili olacak. Ay günlük seyrinde pazartesi günü boyunca Balık burcunda ilerlerken, bizi daha duygusal ve hassas kılacak. Pazartesi Ay günüdür. Bu nedenle pazartesi günün en baskın etkisi gelgitli enerjilerin, duygusal hassasiyetlerin artması şeklindedir ki iş hayatında meşhur Pazartesi Sendromunun bu denli dile dolanmasının altındaki neden de budur. Pazartesi kendi başına yeteri kadar su enerjisi taşırken, üzerine bu hafta pazartesi tüm gün boyunca Balık burcunda ilerleyecek Ay ile bizi duygusal, hassas ve alıngan kılan etkiler içinde olacağız.

Salı günü öğlen 14.30 dan itibaren Vedik Astroloji ye göre Ay dikkat gerektiren bir seyre geçiyor. Aman Dikkat! Vedik Astroloji de GANDANTA dediğimiz bir noktaya ulaşacak olan AY, 20 Kasım Salı günü 14.30 ile 18.30 arasına önemli işlerinizi, başlangıçlarınızı, önemli konuşmalarınızı, görüşmelerinizi almamak gerektiğine işaret etmekte. Salı günü bu verdiğim aralığı rutin işler ve konularla geçirirseniz bir sorun yok, ama önemli bir durumu, konuyu bu saatler arasında ele almamak yerinde olur.

Çarşambadan itibarense Dolunay etkisi başlıyor. Çarşamba dolunay öncesi enerjinin fazla yüksek olduğu bir gün olacak, yeni başlangıçlar için çarşamba etkileri de desteklenmiyor ama zaten devam eden Merkür Retro önemli adımlar için bize bekleyin demekte. Salı ve çarşamba günleri boyunca Ay Koç burcunda olacak ki hareketli iki gün geçireceğiz.

19-25 Kasım Haftalık Astroloji Yorumunuz

Hafta başı Balık ve Koç burçları, bu alanlarda ay veya yükselen burçları olanlar için hareketli zamanlar olacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Koç, Aslan ve Yay burçları yoğun bir tempo sizi bekliyor…

Cuma günü Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay Boğa ve Akrep burçlarını yoğun etkileyecek…

Astrolog Şebnem Ekşib’den 19 – 25 Kasım haftalık astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Salı akşam saatlerinden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile haftaya hızlı bir tempoda başlayacaksınız. Salı günü 15 ile 18.30 arasına önemli bir işinizi denk getirmeyin. Hafta ortasına kadar olan aralıkta sağlık ve bağışıklık sisteminize dikkat etmekte yarar var. Ele aldığınız işlerde acele ile hareket etmemek ve kritik kararları bu hafta daha dikkatli ele almak yerinde olacaktır. Duygusal konularda ise salı akşam saatlerine, perşembe ve cuma günlerine dikkat edin.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Salı ve çarşamba günleri boyunca içe dönmeniz söz konusu. Zihniniz hızlı çalışacak ancak aklınızdan geçeni hayata aktarmakta aynı hızda olmayabilirsiniz. Düşünme ve inceleme için perşembeye kadar iyi etkileriniz var ancak harekete geçmeniz gereken bir durum söz konusuysa cuma günü ele almaya bakın. Duygusal ve sezgisel yönlerinizin yüksek seyredeceği bir hafta geçireceksiniz. Kararlar almaya dönük olabilirsiniz ama eyleme geçmek için bu hafta acele etmeyin.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Hedefleriniz, bir süredir amaçladığınız, beklemek zorunda olduğunuz bir konuda sonuç almanız veya bir haber gelmesi söz konusu. Dış işleriniz, koşturmanız gereken alanlar, bitirmeniz gereken bir proje veya konuda perşemebeye kadar destekli etkileriniz var. Perşembeden itibaren cumartesiye kadar daha sakin ve rutinde olmaya önem verin. Haftanın ikinci yarısı kendinizi yormadan işlerinizi biriktirmeden ilerlemeye çalışın.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Arkadaşlarınızla görüşme, uzun süredir görmediğiniz birinden haber alma veya karşılaşma yaşamanız söz konusu. Sosyal çevrenizle, kontaklar açısından hareketli bir hafta olacak. Aile büyükleri, özelikle baba soyundan olan kişilerle ilgili haberler veya gelişmeler yaşanabilir. Bir süredir sorunlarınız olan bir arkadaşınız veya önem verdiğiniz bir kişiyle ilgili görmeniz gereken bir durum önünüze düşebilir. Çevrenizle ilişkileriniz adına tempolu bir hafta olacak.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Kariyer ve iş alanlarınızda hafta ortasından sonra yoğun bir temponuz söz konusu. Dikkatiniz işiniz, işinizle ilgili halletmeniz gereken konulara odaklı olacak. Özelikle hafta başına planladığınız seyahat durumunuz varsa iyi organize olmakta fayda var. Aksiliklere, unutkanlıklara, bitirdiğinizi sandığınız işleri yeniden ele almak durumunda kalmaya eğilimli bir hafta geçirebilirsiniz. Dikkat isteyen konularda acele etmeden ilerleyin.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Hafta başı ilişkiler, aşk hayatınız, eşinizle ilgili konular sizin için öncelikli olacak. İş alanlarınızda ise ortaklı işler, projeler veya iş ortaklarınızla olan görüşmeleriniz yoğun olabilir. Hafta ortasından itibaren eğitim ve akademik konularda uğraşılarınız varsa aktif olacaksınız. Eğer yoksa kendinize okumak veya kişisel alanlarınız için zaman yaratmaya bakın. Diğer yandan yakın çevre, kardeşlerle ilgili gelişmeler, belirsiz durumların netleşmesi haftanın ikinci yarısı gündeminize oturabilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Bu hafta perşembe gününe kadar dikkatiniz ve odağınız ikili ilişkileriniz, partneriniz, eşiniz üzerinde yoğunlaşacak. Eşinizle veya partnerinizle ilgili vermeniz gereken bir karar veya onun hayatında beklediği önemli bir haber varsa, aniden hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ortak işler, projeler açısından da perşembe gününe kadar bu alanlarda ele aldıklarınız da daha sakin ve esnek olmaya bakın.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Tutku ve duygularınızı kontrol ederken zorlanabileceğiniz etkilere açık bir hafta söz konusu. Kendinizi kontrol etmekte zorlanırken, bir süredir sakladığınız veya size ait özel bir durumda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hızlı bir tempoda olmanıza rağmen içsel olarak gergin olacaksınız. Bu nedenle ele aldığınız konularla savaşmadan, iletişime önem vererek, sakin olmanız hafta boyunca hayli önemli. Salı günü sağlığınıza önem verin ve bu hafta önemli bir işinizi, başlangıcınızı salı gününe denk getirmemeye çalışın.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Hafta başı aile, ev, ebeveynler, gayrimenkul, yaşam alanlarınız öne çıkıyor. Belli saatlerde çalışmıyorsanız, rahat saat aralıkları kendinize ayırmaya bakın. Çarşambadan sonra duygusal konular, ilişkileriniz odak noktanızı kaplayacak. Çocuk sahibi iseniz, çocuğunuzla ilgili beklediğiniz bir gelişme hakkında sonuç almanız söz konusu.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hafta başı maddi konular, banka işleri gibi finansal işlerinizi toparlamak adına destekli etkileriniz var. Salı günü yakın çevreniz arkadaşlarla diyaloglara dikkat etmekte fayda var. Çarşambadan itibaren iletişim trafiğiniz, görüşmeler artabilir. Bir süredir görüşmediğiniz kişilerle kontaklar kurabilirsiniz. Perşembe ve cuma günlerinden itibaren dikkatiniz ev ve aile konularına yönelebilir.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Çevrenizle iletişim adına dikkatli olmanız gereken bir hafta var önünüzde. Ani parlamalara, tartışmalara, çabuk gerginleşmeye açık olabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmalara da açıksınız ki sözlerinizi tartarak konuşmanız özellikle görüşmelerde dikkatli olmanız yerinde olur. Bilhassa salı günü yakın çevreniz, kardeşler ve arkadaşlarla ilgili konularda meseleleri büyütmeyin.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Haftaya duygusal hassasiyetlerinizin yüksek olduğu etkilerle başlıyorsunuz. Kişisel alanlarınıza vakit ayırmak için hafta ortasına kadar desteklisiniz. Perşembe gününe kadar olan süreçte maddi konular öne çıkarken, Perşembeden itibaren önemli işlerinizi sakin şekilde ele alın ve gerek duygusal gerekse dünyevi alanlarda karmaşık işleri bu hafta aceleye getirmeyin.