90’lı yılların en sevdiğimiz dizilerini listeledik.

Lois & Clark: The New Adventures of Superman

Superman efsanesinin bir başka enkarnasyonu olan bu seri, standart öyküde 1990’lı yılların başını döndürüyor. Bu kez, süpermen, Clark Kent ve Lois (aslında birinin aynısı olduklarını bilmiyorlar) arasında oluşan romantik üçgen üzerinde duruluyor.