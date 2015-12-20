2-8 OCAK HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Ocak ayının ilk haftasına dair burçları bekleyen önemli gelişmeler…

KOÇ

29 Aralık’ta gerçekleşen Yeni Ay’ın ardından, tam da size uygun bol buluşmalı, konuşmalı, belki de biraz tartışmalı ( işinizle ilgili beyin fırtınası da olabilir ) günler sizi bekliyor. Bu hafta, Çarşamba ve Perşembe günü, iş ve para konusunda alacağınız bazı haberler, sizi kısa süreliğine de olsa, bir hayal alemine daldırabilir.

Ancak yine de dikkatli olun, hala gökyüzü Merkür Retrosu nedeniyle hala yeterince güçlü değil. Zaten, doğru olan da bu, biraz çalışmanız lazım. Aşk konusunda ise, biraz yumuşak olmaya bakın. İlişkiniz hakkında çok fazla konuşuyor olmanız onu yormuş olabilir.



