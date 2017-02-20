20-26 ŞUBAT HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



26 Şubat günü 8 derecede Balık burcunda oluşacak bir güneş tutulması, özellikle Balık ve yükseleni Balık olmak üzere su burçlarına ( Akrep-Yengeç ) güçlü bir değişim getiriyor. Bu hafta sonu oluşacak olaylar veya atacağınız adımlar, 6 Eylül 2017 tarihine kadar bir bebek gibi büyüyecek ve sonbaharda size sonuçlarını verecektir.

KOÇ

Bu hafta hem yaklaşan bahar enerjisi ve doğum günü yenilenmeniz, hem de hafta sonuna özel güçlü bir Güneş tutulması ile zıpkın gibisiniz sevgili Koç. Özellikle Pazartesi günü, bir dönemeç noktasında olacaksınız. Hayatınızda yeni rotalar belirliyor, yepyeni kararlar alıyorsunuz. 26 Şubat Pazar günü oluşan Güneş tutulması size büyük bir güç veriyor. Üstelik uzun zamandır beklediğiniz toplu bir para hakkında bir haberler yolda! Cuma günü şu andaki aşk ilişkiniz hakkında bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz.