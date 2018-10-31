2000’li Yılların Çanta Trendi Geri Döndü

 

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2000’lerin başındaki çanta trendi geri döndü:  Küçük ebatlarda çantaları koltuk altı hizasına çekiyoruz!

Döneminin it-girl isimleri tarafından popüler olan çanta kullanma şeklini günümüz modellerinde görmeye hazır olun.

Bu trendin özellikle dikkat çeken parçası, tıpkı 2000’lerin başında olduğu gibi yine Dior’un saddle bag modeli.

Bir zamanların it-girl’ü Paris Hilton kendine has tarzına Dior çantayı adapte etmiş. Sex and The City’nin ikon haline gelmiş karakteri Carrie Bradshaw da 2000’lerin başından bu trende örnek başka bir isim.

Özellikle Bella Hadid’in son dönem favorisi haline gelen bu küçük çantaları pek çok ünlü isim kullanıyor.

Sosyal medya fenomenleri, modeller ve Hollywood ünlüleri arasında yaygınlaşan bu trendi stilinize uygulamakta gecikmemenizi öneriyoruz!

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