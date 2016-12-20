2016’DA SOKAK STİLİNDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN PARÇALAR



2017 için sabırsızlandığımız gerçeği ortada elbette. 2016’nın bir an önce bitmesini ve yeni bir yılla yola devam etmeyi istemek hakkımız olsa gerek.

2016 zor bir yıl olsa da yine de hatırlamaktan mutluluk duyacağımız kısımları da yok değil. Geriye şöyle bir göz attığımızda, yılın unutulmaz sokak stillerini ve en çok tercih edilen parçalarını hatırlamak kısa süreli kendimizi iyi hissettirirken, 2017’de hangi parçaları kullanmaya devam edeceğiz, görmüş oluruz.

İp askılı elbiselerin içine beyaz tişört giyerek geçen yaz günlerini unutmak mümkün değil!

