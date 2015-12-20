2016’NIN EN POPÜLER KAMERASI IPHONE İLE EN İYİ PORTRENİZİ ÇEKİN





Flickr’ın yayınladığı rapora göre 2016’da artan popülaritesiyle iPhone dünyanın en popüler kamerası olma özelliğini koruyor.

Flickr’ın yayınladığı raporda öne çıkan bazı bilgiler:

– En çok kullanılan 10 kameradan 8’i iPhone kameraları oldu. İlk üçte yer alan kameralar ise 6, 5s ve 6s modelleriyle yine iPhone’du.

– Doğrult ve çek ve DSLR kamera kullanımlarında düşüş yaşanırken iPhone popülerliğini daha da arttırdı.

– Flickr kullanıcılarının %47’si Flickr’a görsel yüklemek için bir Apple cihazı kullandı.

Portre modu, otomatik olarak yüzleri netleştirip arka planı flulaştırarak muhteşem bir alan derinliği efekti yaratıyor. “Bokeh” olarak da bilinen bu efekt daha önce sadece DSLR kameralarla elde edilebiliyordu. iPhone 7 Plus ise çift kamera sistemini ve gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak bu efekti elde etmenizi sağlıyor.

iPhone 7 Plus’ta bulunan Alan Derinliği efekti ile bir profesyonel gibi fotoğraf çekin

Çok kısa bir zamanda kullanıcıların alan derinliği efektini kullanarak subjeleri ön plana çıkardıkları fotoğraflarla Portre modu iPhone 7 Plus’ın en popüler özelliklerinden biri haline geldi. iPhone dünyanın en popüler kamerası ve Flickr’ın yayınladığı rapora göre 2016’da artan popülaritesiyle de dünyanın en popüler kamerası olma özelliğini koruyor.

