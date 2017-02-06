2017’NİN TUTULMALARI ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR



Astrolog Şebnem Ekşib, Şubat ayında gerçekleşecek olan iki tutulmayı, detaylıca yorumladı. Astrolojide gezegen transitleri önemlidir. Transit dediğimiz şey ise gökyüzünün sürekli hareket halinde olması nedeniyle bizim doğum (natal) haritalarımız üzerinden gezegenlerin geçiş süreçlerinizi hesaplama biçimlerimizdir. Transitler içinde belki en önemli yeri kuşkusuz “Tutulmalar Serisi” olarak da aktarabileceğimiz Ay ve Güneş tutulmaları oluşturur. Tutulmalar Ay veya Güneş şeklinde ve birbiri ardından gerçekleşir ve iki tutulma arası yaklaşık 14 gündür.

Tutulmalar dolunay ve yeni ay süreçleri ile oluşurlar. Bir tutulmanın teknik ve matematiksel olarak içeriğinde Ay’ın döngüleri vardır. Bu nedenle Ay tutulması her zaman Dolunay fazında, Güneş tutulması ise Yeni Ay fazında gerçekleşirken, Güneş tutulması eril enerji ile Ay tutulması ise dişil enerjiyle temsil edilir ve en genel haliyle Ay tutulması kadınlarla, Güneş tutulması ise erkeklerle ilgilidir.

Tutulmalar dönüşüm zamanlarıdır. Bu dönüşümler hayatımızda bir süredir beklettiğimiz kırılma noktalarımızın aniden öne çıkması, harekete geçmemiz, bir şeyi bırakma ve yeni bir sürece geçme olarak kendini gösterebileceği gibi, bitişler, yapılanmalar, ani ve şok edici gelişmelerle de iç içe geçebilir. Ama her durumda tutulma ışıkların yani Güneş ve Ay’ın hayatımıza farklı yansımalarıyla bağlantılı olduğu için önemli geçişlere sahne olurlar.

