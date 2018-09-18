2018 Emmy Ödül Töreni’nden İlham Verici Güzellik Görünümleri

2018 Emmy Ödülleri gecesi sadece etkileyici ve şık kıyafetlere değil; ilham verici güzellik görünümlerine de sahne oldu.

İşte yeni sezonda denemek için sabırsızlandığımız güzellik görünümleri: 

Dakota Fanning

Kalın kedi gözü makyajı ile vintage bir görünüm yakalamış.

Scarlett Johansson

Parmak dalgaları ve altın farı ile modern ve etkileyici bir görünüm sunuyor.

Heidi Klum

Buğulu göz makyajı ve bronz teni; mücevherleri ile etkileyici bir görünüm sergiliyor.

Rachel Brosnahan

Yatıştırılmış saçları ve kırmızı ruju ile mücevherlerini dengeleyen kusursuz bir tercih yaptı.

Evan Rachel Wood

Grunge makyajı ve saç aksesuarlarının yaattığı kontrast; gecenin ilham verici makyajlarından biri oldu.

Thandie Newton

Simli pembe farı kesinlikle sezon için alışveriş listemizde!

Gwendoline Christie

Platin rengi saçlarını şarap rengi dudaklar ile tamamlayarak kırmızı halıda gotik görünüm ile ışıldayan isim oldu.

 

Tracee Ellis Ross

Grafik turuncu farı ve fuşya dudakları ile kuşkusuz gecenin en büyük riskini alan isimdi.

Jessica Biel

Bronz cildini koyu pembe ruju ile tamamlayarak yazdan sonbahara geçiş için ilham kaynağı oluyor.

 

Yvonne Strahovski

Yumuşak dalgalı saçlar ve kırmızı ruj ile Old Hollywood ışıltısı…

Adina Porter

Işıltılı ten makyajı ve mürdüm ruja her zaman varız!

 

Alexis Bledel

Pembe allığı ve düz saçları ile grafik bir güzellik görünümü yakalıyor.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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