2018 Emmy Ödül Töreni’nden İlham Verici Güzellik Görünümleri

2018 Emmy Ödülleri gecesi sadece etkileyici ve şık kıyafetlere değil; ilham verici güzellik görünümlerine de sahne oldu.
İşte yeni sezonda denemek için sabırsızlandığımız güzellik görünümleri:
Dakota Fanning
Kalın kedi gözü makyajı ile vintage bir görünüm yakalamış.
Scarlett Johansson
Parmak dalgaları ve altın farı ile modern ve etkileyici bir görünüm sunuyor.
Heidi Klum
Buğulu göz makyajı ve bronz teni; mücevherleri ile etkileyici bir görünüm sergiliyor.
Rachel Brosnahan
Yatıştırılmış saçları ve kırmızı ruju ile mücevherlerini dengeleyen kusursuz bir tercih yaptı.
Evan Rachel Wood
Grunge makyajı ve saç aksesuarlarının yaattığı kontrast; gecenin ilham verici makyajlarından biri oldu.
Thandie Newton
Simli pembe farı kesinlikle sezon için alışveriş listemizde!
Gwendoline Christie
Platin rengi saçlarını şarap rengi dudaklar ile tamamlayarak kırmızı halıda gotik görünüm ile ışıldayan isim oldu.
Tracee Ellis Ross
Grafik turuncu farı ve fuşya dudakları ile kuşkusuz gecenin en büyük riskini alan isimdi.
Jessica Biel
Bronz cildini koyu pembe ruju ile tamamlayarak yazdan sonbahara geçiş için ilham kaynağı oluyor.
Yvonne Strahovski
Yumuşak dalgalı saçlar ve kırmızı ruj ile Old Hollywood ışıltısı…
Adina Porter
Işıltılı ten makyajı ve mürdüm ruja her zaman varız!
Alexis Bledel
Pembe allığı ve düz saçları ile grafik bir güzellik görünümü yakalıyor.