2018 Emmy Ödülleri’ne Damgasını Vuran Sürpriz Evlilik Teklifi!

Dün gece gerçekleşen 2018 Emmy Ödülleri’nin en şaşırtıcı anı ise kazanan bir isim değil; evlenme teklifi oldu!

Akademi Ödülleri direktörü Glen Weiss‘in sevgilisi Jan Svendsen’e sahnede evlilik teklifi yaptığı dakikalarda; ünlü konukların kameralar tarafından yakalanan anları ise sosyal medyanın en konuşulanları arasına girdi.

Evlilik teklifi sırasında ünlü Saturday Night Live komedyeni Leslie Jones‘un şok olduğu dakikalar bu şekilde yansıdı:

Leslie Jones sonrasında bu romantik anları Instagram hesabında da paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Best speech ever!! #emmys2018 Leslie Jones (@lesdogggg)’in paylaştığı bir gönderi ( 17 Eyl, 2018, 6:41ös PDT )

Benedict Cumberbatch de anın etkisinde kalanlar arasındaydı.

Game of Thrones oyuncularından Nikolaj Coster-Waldau; Jan Svendsen sahneye davet edilirken…

This Is Us oyuncusu Milo Ventimiglia da ana dahil olan ünlü isimlerden oldu.

Sterling K. Brown‘u hçi bu kadar mutlu görmemiştik!

Claire Foy ise bu romantik dakikalar sonrasında mutluluk göz yaşlarını silerken…

Penelope Cruz, Javier Bardem, Sarah Paulsen ve Holland Taylor…

Çifte mutluluklar diliyoruz!