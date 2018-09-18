2018 Emmy Ödülleri’ne Damgasını Vuran Sürpriz Evlilik Teklifi!

Dün gece gerçekleşen 2018 Emmy Ödülleri’nin en şaşırtıcı anı ise kazanan bir isim değil; evlenme teklifi oldu!

Akademi Ödülleri direktörü Glen Weiss‘in sevgilisi Jan Svendsen’e sahnede evlilik teklifi yaptığı dakikalarda; ünlü konukların kameralar tarafından yakalanan anları ise sosyal medyanın en konuşulanları arasına girdi.

Evlilik teklifi sırasında ünlü Saturday Night Live komedyeni Leslie Jones‘un şok olduğu dakikalar bu şekilde yansıdı:

Leslie Jones sonrasında bu romantik anları Instagram hesabında da paylaştı.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Best speech ever!! #emmys2018

Leslie Jones (@lesdogggg)’in paylaştığı bir gönderi ()

Benedict Cumberbatch de anın etkisinde kalanlar arasındaydı.

Game of Thrones oyuncularından Nikolaj Coster-Waldau; Jan Svendsen sahneye davet edilirken…

This Is Us oyuncusu Milo Ventimiglia da ana dahil olan ünlü isimlerden oldu.

Sterling K. Brown‘u hçi bu kadar mutlu görmemiştik!

Claire Foy ise bu romantik dakikalar sonrasında mutluluk göz yaşlarını silerken…

Penelope Cruz, Javier Bardem, Sarah Paulsen ve Holland Taylor

Çifte mutluluklar diliyoruz!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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