2018 Emmy Ödülleri’nin En Şık İsimleri

2018 Emmy Ödülleri; geçtiğimiz gece sahiplerini buldu.

Tabii ki gecede ödül alan isimler kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşulanlar arasındaydı.

İşte 2018 Emmy Ödülleri’nin en şık isimleri:

Tracee Ellis Ross pembe bir Valentino Haute Couture tasarımı içerisinde.

Keri Russell, Zuhair Murad Haute Couture elbisesi ile

Penelope Cruz gecede Chanel Haute Couture tercih etti.

Sarah Paulson, Oscar de la Renta tercih etti.

Rachel Brosnahan, gecede Oscar de la Renta tercih etti.

Mandy Moore , özel Rodarte tasarımı içerisinde.

Emilia Clarke, gecede Dior tercih eden bir diğer isimdi.

Millie Bobby Brown, Calvin Klein by Appointment elbisesi ile…

Taraji P. Henson, Giambattista Valli elbisesi ile…

Thandie Newton, Brandon Maxwell elbisesi ile…

Gecenin sunucularından Jessica Biel, Ralph & Russo Hate Couture tercih etti.

Alexis Bledel, Delpozo tasarımı içerisinde

Vanessa Kirby, Tom Ford elbisesi ile

Natalie Dyer

Claire Foy, Calvin Klein by Appointment elbisesi ile

Elisabeth Moss, özel Vera Wang tasarımı içerisinde.

Evan Rachel Wood, gecede Altuzarra tercih etti.

Dakota Fanning, Dior Haute Couture elbisesi ile

Scarlett Johansson

Letitia Wright