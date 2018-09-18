2018 Emmy Ödülleri’nin En Tatlı Çiftleri

2018 Emmy Ödülleri kırmızı halısında şimdiye kadar gördüğümüz en tatlı çiftler tam karşınızda.

Gösterişli kıyafetler ve inanılmaz güzellik görünümleri! 2018 Emmy Ödülleri kırmızı halısında dikkatimizi çeken detaylar bundan çok fazlası elbette.

Gözde çiftler ve onların sempatik halleri. Gözümüzün, şık kırmızı halı stillerini görmesini engelliyor adeta.

Hem aday listesinde bulunanlar hem de destek olmak için töreni şenlendiren ünlü çiftler sayesinde; sonuç olarak yıldızlarla dolu bir kırmızı halıya şahit olduk.

İşte bu romantik anlarla başbaşa bırakıyoruz sizi.

2018 Emmy Ödülleri Kırmızı Halı Görünümleri

Scarlett Johansson – Colin Jost

Mayıs 2018’den beri birlikte olan çift Scarlett Johansson ve Colin Jost, Emmy Ödülleri’ne katılarak inkar etmedikleri ilişkilerini daha büyük kitlelere duyurmayı tercih etti.

Rachel Brosnahan – Jason Ralph

The Marvelous Mrs. Maisel rolüyle Emmy ödülü kazanan Rachel Brosnahan, törene uzun süredir birlikte olduğu aktör Jason Ralph ile birlikte katıldı.

Jessica Biel – Justin Timberlake

The Sinner’daki rolüyle adaylığı bulunan Jessica Biel, geceye eşi Justin Timberlak ile katıldı. Bu çifte bayılıyoruz.

Chrissy Teigen – John Legend

Kirsten Dunst – Jesse Plemonlar

Dört ay önce ilk bebeğini dünyaya getiren Kirsten Dunst, doğumdan sonra ilk kırmızı halı görüntüsünü de vermiş oldu.

Ona bu özel gecede hayat arkadaşı Jesse Plemons eşilk etti.

Sarah Paulson – Holland Taylor

Mükemmel kırmızı halı kıyafetleriyle fotoğrafçılara poz veren çift, oldukça etkileyici görünüyor.