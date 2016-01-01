2018 MTV FİLM VE TELEVİZYON ÖDÜLLERİ ADAYLARI AÇIKLANDI!





Her yıl merakla beklenen MTV Movie Awards ( MTV Film ve Televizyon Ödülleri) töreninin 2018 ayağının adayları açıklandı! Halkın oylaması ile sahiplerine kavuşacak olan ödül için adaylıkları Marvel yapımları ve Stranger Things dizisinin domine ettiğini söyleyebiliriz!

Black Panther, en iyi film dahil, 7 adaylık elde ederken; dizi konusunda ise Stranger Things öne çıkıyor. En İyi Film adayları arasında Avengers: Infinity War, Girls Trip ve IT gibi yapımlar da var.

İşte öne çıkan adaylar:

En İyi Film

Avengers: Infinity War (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Black Panther (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Girls Trip (Universal Pictures)

IT (New Line Cinema)

Wonder Woman (Warner Bros. Pictures)

En İyi Şov

13 Reasons Why (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

grown-ish (Freeform)

Riverdale (The CW)

Stranger Things (Netflix)

En İyi Film Performansı

Chadwick Boseman – Black Panther

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Ansel Elgort – Baby Driver

Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi

Saoirse Ronan – Lady Bird

En İyi TV Performansı

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford – 13 Reasons Why

Issa Rae – Insecure

Maisie Williams – Game of Thrones

En İyi Kahraman

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) – Black Panther

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – Wonder Woman

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – The Flash

Daisy Ridley (Rey) – Star Wars: The Last Jedi

En İyi Kötü Kahraman

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren) – Star Wars: The Last Jedi

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) – IT

En İyi Öpüşme

Jane the Virgin – Gina Rodriguez (Jane) and Justin Baldoni (Rafael)

Love, Simon – Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram)

Ready Player One – Olivia Cooke (Sam) and Tye Sheridan (Wade)

Riverdale – KJ Apa (Archie) and Camila Mendes (Veronica)

Stranger Things – Finn Wolfhard (Mike) and Millie Bobby Brown (Eleven)

En İyi Korku Performansı

Talitha Bateman (Janice) – Annabelle: Creation

Emily Blunt (Evelyn Abbott) – A Quiet Place

Sophia Lillis (Beverly Marsh) – IT

Cristin Milioti (Nanette Cole) – Black Mirror

Noah Schnapp (Will Byers) – Stranger Things

En İyi Ekip

Black Panther – Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri)

IT – Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)

Jumanji: Welcome to the Jungle – Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse), Jack Black (Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane)

Ready Player One – Tye Sheridan (Wade), Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki (Daito), Lena Waithe (Aech)

Stranger Things – Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max)

En İyi Komedi Performansı

Jack Black – Jumanji: Welcome to the Jungle

Tiffany Haddish – Girls Trip

Dan Levy – Schitt’s Creek

Kate McKinnon – SNL

Amy Schumer – I Feel Pretty

En İyi Rol Çalan

Tiffany Haddish (Dina) – Girls Trip

Dacre Montgomery (Billy Hargrove) – Stranger Things

Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) – Riverdale

Taika Waititi (Korg) – Thor: Ragnarok

Letitia Wright (Shuri) – Black Panther

En İyi Kavga

Atomic Blonde – Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter)

Avengers: Infinity War – Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight)

Black Panther – Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku)

Thor: Ragnarok – Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor)

Wonder Woman – Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers

En İyi Müzikal Belgesel

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Gaga: Five Foot Two

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”

The Defiant Ones

En İyi Reality Şov

Keeping Up With The Kardashians

Love & Hip Hop

The Real Housewives

RuPaul’s Drag Race

Vanderpump Rules

Kazanan isimler ise 18 Haziran’da gerçekleşecek törenle ödüllerine kavuşacak.



