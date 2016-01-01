2018 MTV FİLM VE TELEVİZYON ÖDÜLLERİ ADAYLARI AÇIKLANDI!

Her yıl merakla beklenen MTV Movie Awards ( MTV Film ve Televizyon Ödülleri) töreninin 2018 ayağının adayları açıklandı! Halkın oylaması ile sahiplerine kavuşacak olan ödül için adaylıkları Marvel yapımları ve Stranger Things dizisinin domine ettiğini söyleyebiliriz!
Black Panther, en iyi film dahil, 7 adaylık elde ederken; dizi konusunda ise Stranger Things öne çıkıyor. En İyi Film adayları arasında Avengers: Infinity War, Girls Trip ve IT gibi yapımlar da var.
İşte öne çıkan adaylar:
En İyi Film
Avengers: Infinity War (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Black Panther (Walt Disney Studios Motion Pictures)
Girls Trip (Universal Pictures)
IT (New Line Cinema)
Wonder Woman (Warner Bros. Pictures)
En İyi Şov
13 Reasons Why (Netflix)
Game of Thrones (HBO)
grown-ish (Freeform)
Riverdale (The CW)
Stranger Things (Netflix)
En İyi Film Performansı
Chadwick Boseman – Black Panther
Timothée Chalamet – Call Me by Your Name
Ansel Elgort – Baby Driver
Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi
Saoirse Ronan – Lady Bird
En İyi TV Performansı
Millie Bobby Brown – Stranger Things
Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Katherine Langford – 13 Reasons Why
Issa Rae – Insecure
Maisie Williams – Game of Thrones
En İyi Kahraman
Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) – Black Panther
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones
Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – Wonder Woman
Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – The Flash
Daisy Ridley (Rey) – Star Wars: The Last Jedi
En İyi Kötü Kahraman
Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Infinity War
Adam Driver (Kylo Ren) – Star Wars: The Last Jedi
Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther
Aubrey Plaza (Lenny Busker) – Legion
Bill Skarsgard (Pennywise) – IT
En İyi Öpüşme
Jane the Virgin – Gina Rodriguez (Jane) and Justin Baldoni (Rafael)
Love, Simon – Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram)
Ready Player One – Olivia Cooke (Sam) and Tye Sheridan (Wade)
Riverdale – KJ Apa (Archie) and Camila Mendes (Veronica)
Stranger Things – Finn Wolfhard (Mike) and Millie Bobby Brown (Eleven)
En İyi Korku Performansı
Talitha Bateman (Janice) – Annabelle: Creation
Emily Blunt (Evelyn Abbott) – A Quiet Place
Sophia Lillis (Beverly Marsh) – IT
Cristin Milioti (Nanette Cole) – Black Mirror
Noah Schnapp (Will Byers) – Stranger Things
En İyi Ekip
Black Panther – Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri)
IT – Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)
Jumanji: Welcome to the Jungle – Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse), Jack Black (Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane)
Ready Player One – Tye Sheridan (Wade), Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki (Daito), Lena Waithe (Aech)
Stranger Things – Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max)
En İyi Komedi Performansı
Jack Black – Jumanji: Welcome to the Jungle
Tiffany Haddish – Girls Trip
Dan Levy – Schitt’s Creek
Kate McKinnon – SNL
Amy Schumer – I Feel Pretty
En İyi Rol Çalan
Tiffany Haddish (Dina) – Girls Trip
Dacre Montgomery (Billy Hargrove) – Stranger Things
Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) – Riverdale
Taika Waititi (Korg) – Thor: Ragnarok
Letitia Wright (Shuri) – Black Panther
En İyi Kavga
Atomic Blonde – Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter)
Avengers: Infinity War – Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight)
Black Panther – Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku)
Thor: Ragnarok – Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor)
Wonder Woman – Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers
En İyi Müzikal Belgesel
Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story
Demi Lovato: Simply Complicated
Gaga: Five Foot Two
Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”
The Defiant Ones
En İyi Reality Şov
Keeping Up With The Kardashians
Love & Hip Hop
The Real Housewives
RuPaul’s Drag Race
Vanderpump Rules
Kazanan isimler ise 18 Haziran’da gerçekleşecek törenle ödüllerine kavuşacak.