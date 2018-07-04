2018 Sonbahar Couture Haftası’ndan Dikkat Çekici Güzellik Görünümleri

Paris Couture Haftası sadece podyumdaki tasarımlar ile değil güzellik görünümleri ile de ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.

İşte 2018 Sonbahar Couture Haftası’ndan dikkat çekici güzellik görünümleri:

Azzaro

Azzaro couture şovundaki görünümlerden sonra uzun süre mat fondöten kullanmayı bırakacağınıza eminiz! Camdan cilt trendinin muhteşem şekilde uygulandığı defile makyajı; metalik far ile tamamlanmıştı.

Alexandre Vauthier

Ense at kuyrukları şapka ile kullanmak için harika bir seçim olacaktır.

Iris van Herpen

Bu modelde gördüğümüz gibi at kuyrukları bile artık ekstra detaylı.

Giambattista Valli

Bob saç ve ekstra drama için siyah saç bandı; sezonun öne çıkan saç trendlerinden olmaya aday.

 

Giambattista Valli

Islak makyaj ve kaştaki yara bandıyla aratılan traş edilmiş gibi duran illüzyona bayıldık.

Pamella Roland

Mavi far ve nude dudak duo’su bize Kim Kardashian’ın KKW Beauty x Mario koleksiyonunu anımsattı.

Tony Ward

İddialı saç aksesuarlarının gri göz makyajı ile desteklendiği şov; şimdiden kış makyajımız için gerekli ilhamı sağladı bile.

 

Alexis Mabille

Şeftali tonları ve gloss; Mabille’in defile makyajını tanımlayan iki kelime olabilir.

Ralph & Russo

80’lerin mor far-kırmızı ruj duo’sunu geri döndüren defile; sezonun dikkate değer anlarından birine imza attı.

Antonio Grimaldi

Çivilerden oluşturulmuş Mohawk taç, sezonun aşık olduğumuz detaylarından.

Givenchy

Dramatik saç aksesuarları bu sezonda da oldukça güçlü.

Christian Dior

No make-up make-up görünümü ve güçlü kaşlar… İşte yaz sezonu için aradığımız kolaylık!

Chanel

Rockabilly modeli saç ve zümrüt yeşili göz makyajı ile; Couture sezonunun unutulmaz güzellik anlarından birine imza attılar.

Christian Dior

At kuyruğunun bu detaylı haline bayıldık!

Givenchy

Soft eyeliner görünümü ile beklenenin dışına çıkan bir görünümdü.

Iris van Herpen

Bu “görsel sanat” anını hala aklımızdan çıkaramıyoruz!

Armani Prive

Bu kulağın arkasına atılmış gevşek topuz; bize oldukça Meghan Markle tarzı geldi.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Dün gerçekleşen Armani Prive Sonbahar/Kış 2018 Couture defilesinin birbirinden büyüleyici görünümleri için ekranı sola kaydırın!👈🏻👈🏻👈🏻 #armani #armaniprive #pfw #marieclairetr
    0
  • Gigi Hadid’in Mikonos tatili boyunca seçtiği görünümler; yaz için ilham kaynağımız olmaya devam ediyor!🌊🦀 Hadid’in stil günlüğü için ekranı sola kaydırabilir; daha fazlası için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz!👈🏻 #gigihadid #gigihadidstyle #gigihadidnews #zigi #marieclairetr
    3
  • İnsan, edineceği statü uğruna hayalindeki mükemmeliyete yaklaşır mı, uzaklaşır mı? Farklı motivasyon ve psikolojilerin çizdiği karakterlerle dolu bir toplum… Ofis ve insanlarından ilham alıyoruz. “The Office” çekiminin devamı Temmuz sayımızda.🌟 #marieclairetr #bakmaoku Fotoğraflar: Ali Yavuz Ata Moda Editörü: Tuğçe Bahçıvangil Saç: Harun Ateş, Remzi Ateş Makyaj: Serkan Parmaksızoğlu, Aslı Bilge Fotoğraf Asistanı: Uğur Horzum Moda Editörü Asistanı: Merve Fatma Saç Asistanı: İsmail Tintirli Makyaj Asistanı: Hakan Şen Model: Naty B./ New Models Mekân: Group Medya Ofisi
    2
  • Günaydın! Güne Karlie Kloss’un bu büyüleyici görünümü ile başlıyoruz!💫🌿♥️ 📸: @derekblasberg #karliekloss #dior #christiandior #goodmorning #marieclairetr
    0
  • Dakikalar önce Paris’te gerçekleşen etkileyici Dior Couture Sonbahar/Kış 2018 defilesinden öne çıkan görünümler için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #dior #DiorCouture #marieclairetr
    3
  • “En sevdiğim huyum merhametim. En sevmediğim huyum yine merhametim. Çünkü hemen yumuşuyorum. Merhametli, vicdanlı olmak bence dünyanın en önemli erdemi. “ 💛 Temmuz kapağımızın yıldızı Burcu Kıratlı’yı çok daha yakından tanımak için yeni sayımızı kaçırmayın. ✨ #marieclairetr #burcukıratlı #bakmaoku Röportaj: Gözde Eyibilir Fotoğraflar: Cihan Alpgiray Moda Editörü: Ceylan Atınç Saç: Talat Kıvrak/ Balmain Hair Couture Makyaj: Gülüm Erzincan/ M.A.C Ürünleriyle Fotoğrafçı Asistanları: Memet Erol, Emre İbiş, Yusuf Erol Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Esra İke Makyaj Asistanı: Damla Bakır Saç Asistanı: Mehmet İyi Videographer: Umut Sakallıoğlu
    0
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için