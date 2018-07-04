Paris Couture Haftası sadece podyumdaki tasarımlar ile değil güzellik görünümleri ile de ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.

İşte 2018 Sonbahar Couture Haftası’ndan dikkat çekici güzellik görünümleri:

Azzaro

Azzaro couture şovundaki görünümlerden sonra uzun süre mat fondöten kullanmayı bırakacağınıza eminiz! Camdan cilt trendinin muhteşem şekilde uygulandığı defile makyajı; metalik far ile tamamlanmıştı.

Alexandre Vauthier

Ense at kuyrukları şapka ile kullanmak için harika bir seçim olacaktır.

Iris van Herpen

Bu modelde gördüğümüz gibi at kuyrukları bile artık ekstra detaylı.

Giambattista Valli

Bob saç ve ekstra drama için siyah saç bandı; sezonun öne çıkan saç trendlerinden olmaya aday.

Giambattista Valli

Islak makyaj ve kaştaki yara bandıyla aratılan traş edilmiş gibi duran illüzyona bayıldık.

Pamella Roland

Mavi far ve nude dudak duo’su bize Kim Kardashian’ın KKW Beauty x Mario koleksiyonunu anımsattı.

Tony Ward

İddialı saç aksesuarlarının gri göz makyajı ile desteklendiği şov; şimdiden kış makyajımız için gerekli ilhamı sağladı bile.

Alexis Mabille

Şeftali tonları ve gloss; Mabille’in defile makyajını tanımlayan iki kelime olabilir.

Ralph & Russo

80’lerin mor far-kırmızı ruj duo’sunu geri döndüren defile; sezonun dikkate değer anlarından birine imza attı.

Antonio Grimaldi

Çivilerden oluşturulmuş Mohawk taç, sezonun aşık olduğumuz detaylarından.

Givenchy

Dramatik saç aksesuarları bu sezonda da oldukça güçlü.

Christian Dior

No make-up make-up görünümü ve güçlü kaşlar… İşte yaz sezonu için aradığımız kolaylık!

Chanel

Rockabilly modeli saç ve zümrüt yeşili göz makyajı ile; Couture sezonunun unutulmaz güzellik anlarından birine imza attılar.

Christian Dior

At kuyruğunun bu detaylı haline bayıldık!

Givenchy

Soft eyeliner görünümü ile beklenenin dışına çıkan bir görünümdü.

Iris van Herpen

Bu “görsel sanat” anını hala aklımızdan çıkaramıyoruz!

Armani Prive

Bu kulağın arkasına atılmış gevşek topuz; bize oldukça Meghan Markle tarzı geldi.