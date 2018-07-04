Paris Couture Haftası sadece podyumdaki tasarımlar ile değil güzellik görünümleri ile de ilham kaynağımız olmaya devam ediyor.
İşte 2018 Sonbahar Couture Haftası’ndan dikkat çekici güzellik görünümleri:
Azzaro
Azzaro couture şovundaki görünümlerden sonra uzun süre mat fondöten kullanmayı bırakacağınıza eminiz! Camdan cilt trendinin muhteşem şekilde uygulandığı defile makyajı; metalik far ile tamamlanmıştı.
Alexandre Vauthier
Ense at kuyrukları şapka ile kullanmak için harika bir seçim olacaktır.
Iris van Herpen
Bu modelde gördüğümüz gibi at kuyrukları bile artık ekstra detaylı.
Giambattista Valli
Bob saç ve ekstra drama için siyah saç bandı; sezonun öne çıkan saç trendlerinden olmaya aday.
Giambattista Valli
Islak makyaj ve kaştaki yara bandıyla aratılan traş edilmiş gibi duran illüzyona bayıldık.
Pamella Roland
Mavi far ve nude dudak duo’su bize Kim Kardashian’ın KKW Beauty x Mario koleksiyonunu anımsattı.
Tony Ward
İddialı saç aksesuarlarının gri göz makyajı ile desteklendiği şov; şimdiden kış makyajımız için gerekli ilhamı sağladı bile.
Alexis Mabille
Şeftali tonları ve gloss; Mabille’in defile makyajını tanımlayan iki kelime olabilir.
Ralph & Russo
80’lerin mor far-kırmızı ruj duo’sunu geri döndüren defile; sezonun dikkate değer anlarından birine imza attı.
Antonio Grimaldi
Çivilerden oluşturulmuş Mohawk taç, sezonun aşık olduğumuz detaylarından.
Givenchy
Dramatik saç aksesuarları bu sezonda da oldukça güçlü.
Christian Dior
No make-up make-up görünümü ve güçlü kaşlar… İşte yaz sezonu için aradığımız kolaylık!
Chanel
Rockabilly modeli saç ve zümrüt yeşili göz makyajı ile; Couture sezonunun unutulmaz güzellik anlarından birine imza attılar.
Christian Dior
At kuyruğunun bu detaylı haline bayıldık!
Givenchy
Soft eyeliner görünümü ile beklenenin dışına çıkan bir görünümdü.
Iris van Herpen
Bu “görsel sanat” anını hala aklımızdan çıkaramıyoruz!
Armani Prive
Bu kulağın arkasına atılmış gevşek topuz; bize oldukça Meghan Markle tarzı geldi.