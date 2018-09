2018 Sonbaharını Güçlü Bakışlarla Geçirmek İçin Denemeniz Gereken 11 Yeni Maskara

Makyaj çantamızda ruj ve far konusunda sezona bağlı yenilikler yaparken genelde maskaraları es geçiyoruz.

Ancak bu sezonun maskaralarını es geçmek imkansız.

İşte 2018 sonbaharını güçlü bakışlarla geçirmek için denemeniz gereken 11 yeni maskara:

NYX Worth the Hype Volumizing & Lengthening Mascara in Purple

Yeni sezonun rengi mor için bu maskarayı tercih edebilirsiniz.

Sınırlı sayıda üretilen flamingolu ambalajı, bize sezon boyu yazı hatırlatacak.

Tüm kalıcı bir hacim mi? Evet, varız!

En küçük kirpiklerinize bile bu fırça yapısı sayesinde uzunluk katabilirsiniz.

Ultra siyah rengi dışında; hafif formülü ile de öne çıkıyor.

Favori maskaramız şimdi yenilenmiş formülü ile bol hacimli kirpikler yaratmak için geri döndü!

Too Faced Better Than Birthday Sex