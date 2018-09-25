2018 Sonbaharını Güçlü Bakışlarla Geçirmek İçin Denemeniz Gereken 11 Yeni Maskara

Makyaj çantamızda ruj ve far konusunda sezona bağlı yenilikler yaparken genelde maskaraları es geçiyoruz.
Ancak bu sezonun maskaralarını es geçmek imkansız.
İşte 2018 sonbaharını güçlü bakışlarla geçirmek için denemeniz gereken 11 yeni maskara:
NYX Worth the Hype Volumizing & Lengthening Mascara in Purple
Yeni sezonun rengi mor için bu maskarayı tercih edebilirsiniz.
Tarte Limited-Edition Lights, Camera, Lashes 4-in-1 Mascara
Sınırlı sayıda üretilen flamingolu ambalajı, bize sezon boyu yazı hatırlatacak.
Nars Climax Mascara
Tüm kalıcı bir hacim mi? Evet, varız!
Shiseido Imperial Lash Mascara Ink
En küçük kirpiklerinize bile bu fırça yapısı sayesinde uzunluk katabilirsiniz.
Benefit BadGal Bang Volumizing Mascara
Ultra siyah rengi dışında; hafif formülü ile de öne çıkıyor.
Charlotte Tilbury Legendary Lashes Volume 2
Favori maskaramız şimdi yenilenmiş formülü ile bol hacimli kirpikler yaratmak için geri döndü!
Too Faced Better Than Birthday Sex
Bu artık ikonik konumdaki formül;bu şekilde bir kutlamayı hak ediyor!
Hourglass Caution Extreme Lash Mascara
Tek bir üründe iki fırça sunan ve kirpikleri kaldıran bu ürünü mutlaka edinmelisiniz!
LashFood Ultra Rich Volumizing Mascara
Uzun ve sağlıklı kirpikler istiyorsanız, bu formülü denemelisiniz!
Givenchy Noir Interdit Lash Extension Effect Mascara
Bu 90 derece açılı fırçaya sahip maskara; kirpikleriniz üzerinde rahatça kontrol kurmanızı sağlıyor.
Tom Ford Ultra Length Mascara / Ultra Raven
Kirpiklerinize ekstra lüks bir dolgunluk ekleyin.