2018 Sonbaharını Güçlü Bakışlarla Geçirmek İçin Denemeniz Gereken 11 Yeni Maskara

 

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Makyaj çantamızda ruj ve far konusunda sezona bağlı yenilikler yaparken genelde maskaraları es geçiyoruz.

Ancak bu sezonun maskaralarını es geçmek imkansız.

İşte 2018 sonbaharını güçlü bakışlarla geçirmek için denemeniz gereken 11 yeni maskara:

NYX Worth the Hype Volumizing & Lengthening Mascara in Purple 

Yeni sezonun rengi mor için bu maskarayı tercih edebilirsiniz.

Tarte Limited-Edition Lights, Camera, Lashes 4-in-1 Mascara 

Sınırlı sayıda üretilen flamingolu ambalajı, bize sezon boyu yazı hatırlatacak.

Nars Climax Mascara

Tüm kalıcı bir hacim mi? Evet, varız!

Shiseido Imperial Lash Mascara Ink

En küçük kirpiklerinize bile bu fırça yapısı sayesinde uzunluk katabilirsiniz.

Benefit BadGal Bang Volumizing Mascara

Ultra siyah rengi dışında; hafif formülü ile de öne çıkıyor.

 

Charlotte Tilbury Legendary Lashes Volume 2

Favori maskaramız şimdi yenilenmiş formülü ile bol hacimli kirpikler yaratmak için geri döndü!

Too Faced Better Than Birthday Sex

Bu artık ikonik konumdaki formül;bu şekilde bir kutlamayı hak ediyor!

Hourglass Caution Extreme Lash Mascara  

Tek bir üründe iki fırça sunan ve kirpikleri kaldıran bu ürünü mutlaka edinmelisiniz!

LashFood Ultra Rich Volumizing Mascara

Uzun ve sağlıklı kirpikler istiyorsanız, bu formülü denemelisiniz!

Givenchy Noir Interdit Lash Extension Effect Mascara

Bu 90 derece açılı fırçaya sahip maskara; kirpikleriniz üzerinde rahatça kontrol kurmanızı sağlıyor.

Tom Ford Ultra Length Mascara / Ultra Raven

Kirpiklerinize ekstra lüks bir dolgunluk ekleyin.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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