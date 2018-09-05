75. Venedik Film Festivali tüm hızıyla sürerken; ünlü isimler de birbirinden ilham verici görünümleri ile kırmızı halıda yürümeye devam ediyor.

İşte 2018 Venedik Film Festivali’nden öne çıkan görünümler:

Elle Fanning

Miu Miu elbisesiyle gerçek bir prensesi andırıyor!

Dakota Johnson

Dior Couture elbisesini Messika Paris mücevherlerle tamamladı.

Natalie Portman

Dior elbisesi ile.

Tilda Swinton

Schiaparelli Couture elbisesi ile her zamanki gibi etkileyici.

Dakota Johnson

Dior elbisesini Jennifer Fisher aksesuarlarla tamamladı.

Lady Gaga

Venedik Film Festivali’ne deniz taksisiyle gelen Gaga herkesin dikkatini çekti.

Clemence Poesy

The Favourite filminin gösteriminde…

Emma Stone

The Favourite filminin gösteriminde…

Nicholas Hoult

My Masterpiece filminin gösteriminde…

Joe Alwyn

Ana Beatriz Barros

Roma filminin gösteriminde…

Izabel Goulart

Naıomi Watts

Roma filminin gösteriminde…

Paz Vega

Roma filminin gösteriminde.

Emma Stone

Venedik Film Festivali’ne giriş yaparken bu görünümü tercih etti.

Emma Stone

Louis Vuitton imzalı görünümüyle The Favourite filminin prömiyerinde.

Jeff Goldblum

The Mountainfilminin basın toplantısında.

Izabel Goulart

Metalik elbisesi ile en çok dikkat çeken isimlerden biriydi.

Barbara Palvin

First Man filminin prömiyerinde.

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Lottie Moss

Festivalin açılış seramonisinde.

Naomi Watts

First Man prömiyerinde…

Claire Foy

First Man prömiyerinde.

Charlotte Le Bon

Ryan Gosling

First Man filminin prömiyerinde

Sara Sampaio

First Man filminin prömiyerinde.

Naomi Watts