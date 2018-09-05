75. Venedik Film Festivali tüm hızıyla sürerken; ünlü isimler de birbirinden ilham verici görünümleri ile kırmızı halıda yürümeye devam ediyor.
İşte 2018 Venedik Film Festivali’nden öne çıkan görünümler:
Elle Fanning
Miu Miu elbisesiyle gerçek bir prensesi andırıyor!
Dakota Johnson
Dior Couture elbisesini Messika Paris mücevherlerle tamamladı.
Natalie Portman
Dior elbisesi ile.
Tilda Swinton
Schiaparelli Couture elbisesi ile her zamanki gibi etkileyici.
Dakota Johnson
Dior elbisesini Jennifer Fisher aksesuarlarla tamamladı.
Lady Gaga
Venedik Film Festivali’ne deniz taksisiyle gelen Gaga herkesin dikkatini çekti.
Clemence Poesy
The Favourite filminin gösteriminde…
Emma Stone
The Favourite filminin gösteriminde…
Nicholas Hoult
My Masterpiece filminin gösteriminde…
Joe Alwyn
Ana Beatriz Barros
Roma filminin gösteriminde…
Izabel Goulart
Naıomi Watts
Roma filminin gösteriminde…
Paz Vega
Roma filminin gösteriminde.
Emma Stone
Venedik Film Festivali’ne giriş yaparken bu görünümü tercih etti.
Emma Stone
Louis Vuitton imzalı görünümüyle The Favourite filminin prömiyerinde.
Jeff Goldblum
The Mountainfilminin basın toplantısında.
Izabel Goulart
Metalik elbisesi ile en çok dikkat çeken isimlerden biriydi.
Barbara Palvin
First Man filminin prömiyerinde.
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Lottie Moss
Festivalin açılış seramonisinde.
Naomi Watts
First Man prömiyerinde…
Claire Foy
First Man prömiyerinde.
Charlotte Le Bon
Ryan Gosling
First Man filminin prömiyerinde
Sara Sampaio
First Man filminin prömiyerinde.
Naomi Watts
Giorgio Armani takımı ile First Man filminin basın toplantısında.