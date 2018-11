2018 Victoria’s Secret Şovunda Fantasy Bra’yı Kim Giyecek?

Pin it

Victoria’s Secret şovlarının en can alıcı noktası her yıla özel tasarlanan “Fantasy Bra”. Milyon dolarlık maliyetlere sahip, değerli taşlardan yapılan bu özel sütyeni de her yıl şovda bir model taşıyor. Henüz bu senenin “fantasy bra” taşıyıcısı belli olmasa da, potansiyel adayları mercek altına altık.

Josephine Skriver

Skriver, bu zamana kadar değerli sütyeni taşımaya hak kazanmamış isimlerden. Ancak aktivist yönüyle fazlasıyla benimsenip sevilen modeller arasında ve bu da onu bu sene Fantasy Bra taşıyıcısı yapmak için yeterli gibi görünüyor.

Sara Sampaio

27 yaşındaki Portekizli model Sampaio da popüler VS kadınlarından. Bu yüzde değerli sütyen için olasılığı yüksek bir isim.

Jasmine Tookes

Jasmine Tookes, deneyimli modellerden. Daha önce 2016 yılının 3 milyon dolar değerindeki sütyeni “The Bright Night”ı tanıtmıştı. Daha önce Heidi Klum, Adriana Lima gibi isimlerin de birkaç kez fantasy bra modeli olduğu göz önüne alınırsa Tookes da bu sene seçilme ihtimali olan mankenlerden.

Behati Prinsloo

Son iki senedir iki çocuk dünyaya getirmesi sebebiyle şovlarda yer almayan Behati Prisloo en güçlü adaylardan. Çoğu kişi, iki yıl aranın ardından ünlü modelin Fantasy Bra taşıyıcılığıyla ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Elsa Hosk

İsveçli manken 7 yıldır Victoria’s Secret çekim ve defilelerinde yer arıyor. Son zamanların yükselen modellerinden olan Hosk’un adı bu dönem sıkça anılıyor.

Candice Swanepoel

Tıpkı Jasmine Tookes gibi Swanepoel de, 2013 yılında Fantasy Bra’yı taşımıştı. 2017’deki gösteri açılışını da yapan modelin bu sene tasarım sütyeni giyme olasılığı fazlasıyla yüksek.

Gigi Hadid

Gigi Hadid sözleşmeli olarak VS modeli olmasa da popüler ve stiliyle takip edilen isimlerden olduğu için Fantasy Bra’nın emanet edilebileceği bir isim gibi görünüyor.

Ming Xi



Geçen seneki şov esnasında sahnede kayarak düşen ve daha sonra sahne arkasında gözyaşlarına boğulan Ming Xi’nin bu sene Fantasy Bra’yı taşıması gerektiğini düşünen bir kitle de mevcut.

Peki siz bu sene Fantasy Bra’yı kimin üzerinde görmek istersiniz?