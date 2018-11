2018 Yılının En İyi 50 Romanı

Aralık ayının en sevdiğimiz yanı, kendimizi yeni yıla hazırlarken bitirmek üzere olduğumuz yılı da hızlıca gözden geçirmemizi sağlaması.

Marieclaire.com.tr’de de, bu gözden geçirmeler, karşınıza sık sık çıkacak yeni listeler halinde yer alacak. Bu listelerin en kıymetlilerinden biri; 2018 yılının en iyi romanları.

idefix’in edebiyat dünyasının nabzını tutarak oluşturduğu “2018 yılının en iyi 50 romanı” listesi; kitapseverlerin yıllar sonra bile geriye dönüp baktığında tüm senenin en çok ilgi gören kitaplarını bir çırpıda görebileceği önemde.

Yayın dünyasından pek çok önemli editör, eleştirmen ve yazarın oylaması sonucunda belirlenen listede, David Grossman’ın 2017’de Uluslararası Man Booker Ödülü’nü kazanan kitabı “Bir At Bir Bara Girmiş” zirvede yer alıyor.

Listenin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

#1 Bir At Bara Girmiş David Grossman Siren Yayınları

#2 Mahcubiyet ve Haysiyet Dag Solstad YKY Yayınları

#3 Bildiğimiz Dünyanın Sonu Erlend Loe YKY Yayınları

#4 Sürüklenme Latife Tekin Can Yayınları

#5 Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura Ayfer Tunç Can Yayınları

#6 Yapraklar Evi Mark Z. Danielewski Monokl

#7 Labirent Burhan Sönmez İletişim Yayınları

#8 Acı Bir Başlangıç Bu Javier Marias YKY Yayınları

#9 Saflık Jonathan Franzen Sel Yayıncılık

#10 Kanını Satan Adam Yu Hua Jaguar Kitap

#11 Dünyadan Aşağı Gaye Boralıoğlu İletişim Yayınları

#12 Kumandanı Öldürmek Haruki Murakami Doğan Kitap

#13 Başkasının Yüzü Kobo Abe Monokl

#14 Yedi Yıl Peter Stamm Nebula

#15 Suat’ın Mektubu Ahmet Hamdi Tanpınar Dergah Yayınları

#16 Y Cem Akaş Can Yayınları

#17 Rüzgârın Şarkısını Dinle Haruki Murakami Doğan Kitap

#18 Sadık Ruslan Georgi Vladimov Jaguar Kitap

#19 Felaketzedeler Evi Guillermo Rosales Jaguar Kitap

#20 İhtişam Vladimir Nabokov İletişim Yayınları

#21 Peygamberin Endişesi Yavuz Ekinci Doğan Kitap

#22 Ajar Barış Andırınlı Çınar Yayınları

#23 Gidiyor Gitti Gitmiş Jenny Erpenbeck Can Yayınları

#24 Islak Balık Volker Kutscher İletişim Yayınları

#25 Unutmanın Genel Teorisi Jose Eduardo Agualusa Timaş Yayınları

#26 Kalp Gidince Margaret Atwood Doğan Kitap

#27 Misafir Nermin Yıldırım Hep Kitap

#28 Manves City Latife Tekin Can Yayınları

#29 Melezler Stephen Graham Jones İthaki Yayınları

#30 Tuhaflıklar Fabrikası Eyüp Aygün Tayşir İletişim Yayınları

#31 Bahar Yağmurları Karl Ove Knausgaard Monokl

#32 Elimde Viyoletler Beklenen Sevgili Selim İleri Everest Yayınları

#33 Altın Ev Salman Rushdie Can Yayınları

#34 Bir Kutup Ayısının Anıları Yoko Tawada Siren Yayınları

#35 Dans Zamanı Zadie Smith Everest Yayınları

#36 Falconer Hapishanesi John Cheever Can Yayınları

#37 Yabancı Bir Baba Eduardo Berti Metis

#38 Yolun Sonundaki Ev Oya Baydar Can Yayınları

#39 Hansen’in Evlatları Ognjen Spahic Dedalus

#40 Hatırla İsmail Güzelsoy Doğan Kitap

#41 Manken Ch’oe Yun Çınar Yayınları

#42 Teşkilatın Gözdesi Dominique Manotti Dipnot Yayınları

#43 Titan’ın Sirenleri Kurt Vonnegut Can Yayınları

#44 Akrabalar İvan İvanoviç Panayev Ayrıntı Yayınları

#45 Belleğin Kızları Peter Narjarian Aras Yayıncılık

#46 Dönüş Alberto Manguel Kırmızı Kedi

#47 Raydan Çıkan Trenler Hernan Ronsino Çınar Yayınları

#48 Sessizliğe Hayranlık Abdulrazak Gurnah İletişim Yayınları

#49 Aşk Aptallığı Wilhelm Genazino Jaguar Kitap

#50 Sessiz Ölüm Volker Kutscher İletişim Yayınları