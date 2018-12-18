2018’de Doğan Ünlü Bebekler

Geride bırakmaya hazırlandığımız bu yılda anne-baba olan isimleri ve sevimli bebeklerini hatırlıyoruz.

Prens Louis Arthur Charles

Kate Middleton ve Prens William 23 Nisan 2018’de üçüncü çocukları Prens Louis’i kucaklarına aldılar.

Chicago Noel West

Kim Kardashian ve Kanye West’in kızları Chicago taşıyıcı anne yöntemiyle 2018’de dünyaya geldi.

True Thompson

Khloe Kardashian ve basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson‘ın kızları True, 2018 Nisan ayında dünyaya geldi.

Stormi Webster

Kylie Jenner ve Travis Scott‘ın kızları Stormi 2018’in en ünlü bebeği oldu.

Santiago Enrique Bastón

Eva Longoria ve eşi José Bastó ilk çocuklarını Haziran ayında kucaklarına aldılar.

Rani Rose Hudson Fujikawa

Kate Hudson ve erkek arkadaşı Danny Fujikawa’nın Ekim 2018’de bir kız çocukları oldu.

Miles Theodore Stephens

Chrissy Teigen ve John Legend‘ın ikinci çocukları olan Miles Mayıs ayında dünyaya geldi.

Ariel Nicoli

Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli‘nin oğulları Ariel, 19 Haziran 2018’de doğdu.

Banks Violet Bair

Hilary Duff ve erkek arkadaşı Matthew Koma‘nın kızları Banks Ekim ayında dünyaya geldi.

Genevieve Upton Verlander

Model Kate Upton ve eşi Justin Verlander kızlarını 7 Kasım’da kucaklarına aldılar.

Gio Grace Levine

Adam Levine ve model sevgilisi Behati Prinsloo’nun ikinci çocukları Gio Grace 15 Şubat’ta doğdu.