2018’de Gizlice Evlenen Ünlü Aşıklar

2018’de bazı ünlü çiftler evliliklerini gizlice, basından uzak ve sadece en yakınları arasında gerçekleştirmeyi tercih etti. 2018’in gizlice evlenen aşıklarını hatırlayalım:
2018’de bazı ünlü çiftler evliliklerini gizlice, basından uzak ve sadece en yakınları arasında gerçekleştirmeyi tercih etti. 2018’in gizlice evlenen aşıklarını hatırlayalım:
Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.
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