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2018’de Gizlice Evlenen Ünlü Aşıklar

2018’de bazı ünlü çiftler evliliklerini gizlice, basından uzak ve sadece en yakınları arasında gerçekleştirmeyi tercih etti. 2018’in gizlice evlenen aşıklarını hatırlayalım:

Mandy Moore- Taylor Goldsmith

Karlie Kloss- Joshua Kushner

Gwyneth Paltrow- Brad Falchuk

Justin Bieber- Hailey Baldwin

Miley Cyrus- Liam Hemsworth

Hilary Swank- Philip Schneider

Emily Ratajkowski- Sebastian Bear-McClard

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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