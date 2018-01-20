2018’DE YILDIZI PARLAYAN NOSTALJİK SNEAKER



2017 yılındaki Vans Old Sneaker rüzgarı, tüm stil arenalarında esti bildiğiniz üzere. Tam anlamıyla rönesans oldu!

2018 yılında da tüm sokak stillerine hatta kırmızı halı görünümlerine damgasını vurmaya hazırlanan sneaker ise hazır, bizi bekliyor.

Zamansız ve nostaljik parça Converse Chuck Taylor, yeniden favorimiz olmaya geliyor. İster takım elbisenin altına isterseniz de şık bir elbisenin… Bu sneaker’ı nasıl giymeniz gerektiğine dair tüm cevaplar sizde.

İşte, 2018 yılına sağlam bir giriş yapan Converse Chuck Taylor için ilham verici ve ikna edici örnekler…

Gigi Hadid

Kaia Gerber

Caro Daur

Veronika Heilbrunner

Alexa Chung

Millie Bobby Brown



