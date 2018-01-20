2018’DE YILDIZI PARLAYAN NOSTALJİK SNEAKER

Nurdan Gündoğdu - OCA 30, 2018 SALı

 

 


2017 yılındaki Vans Old Sneaker rüzgarı, tüm stil arenalarında esti bildiğiniz üzere. Tam anlamıyla rönesans oldu!

2018 yılında da tüm sokak stillerine hatta kırmızı halı görünümlerine damgasını vurmaya hazırlanan sneaker ise hazır, bizi bekliyor.

Zamansız ve nostaljik parça Converse Chuck Taylor, yeniden favorimiz olmaya geliyor. İster takım elbisenin altına isterseniz de şık bir elbisenin… Bu sneaker’ı nasıl giymeniz gerektiğine dair tüm cevaplar sizde.

İşte, 2018 yılına sağlam bir giriş yapan Converse Chuck Taylor için ilham verici ve ikna edici örnekler…

 

Gigi Hadid 

 

 

Kaia Gerber

 

 

Caro Daur

 

Veronika Heilbrunner

 

 

Alexa Chung

 

 

Millie Bobby Brown

 

Nurdan Gündoğdu

 

 