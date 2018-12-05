2018’e Damgasını Vuran En İyi Parfümler

Siz de, bir parfümün büyüleyici gücünün etkisine inananlardansınız, değil mi? Sadece tek bir parfümün esiri olanlar veya her duruma uygun parfüm kullanmayı sevenler… Tercihler ne olursa olsun, buluşulan ortak nokta kesinlikle cezbedici.

Eğer, sıradaki o harika kokuyu aramak için arayıştaysanız, önerimiz aşağıdaki listeye göz atmanızdan yana olacak. Yeni bir parfüm seçiminin öneminin farkındayız. Çünkü bir koku, geçmişten gelen duyguyu çağrıştırıp, onu açığa çıkarabilir. Koku, duygusal ve duyusal deneyimlerimiz arasında köprü kurmakta ne de olsa.

İşte 2018’i etkileyici bir kokuyla kapamanızı sağlayacak, yıla damgasını vuran parfümler.

Chloé eau de parfum

Moda ve kokunun ortak noktada buluşması tam karşınızda. Özündeki gül notalarıyla, temiz bir his veren Chloé eau de parfum, klasik seçimlerden vazgeçmek isteyenlere göre.

Givenchy Eau de Givenchy

Turunçgiller aşkına!

Birçok narenciye kokusu çoğunlukla portakalın ruhunu yakalamaya çalışır. Ancak Givenchy Eau de Givenchy, turunçgil ailesinin özünü yakalamayı başardı.

Limon ve mandalina, saf güneş ışığını taşırken; acı badem ve mis ise gökyüzünde asılı duran beyaz bulutlara yaklaşmakta.

Bottega Veneta Parco Palladiano x Olivo

Zeytin ağaçlarından esinlenen Bottega Veneta Parco Palladiano x Olivo yeşil olduğu kadar odunsu notalara da sahip.

Versace Dylan Blue

Şeffaf ve canlandırıcı bir iksirle karşı karşıyayız.

Elma ve taze yonca kokusuna; yasemin ve misk derinliği de ekleyin.

Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum

Seksi, tatlı ve duygusal bir parfüm.

Üstlerde; siyah vişne ve bademin birleşimi hissedilirken, sandal ağacı ve sedir gibi daha ahşap notalar da altlardan eşlik etmekte.

Louis Vuitton Attrape-Reves

Rüyalara yolculuk…

Louis Vuitton’un bu yeni kokusu, büyüleyici anların göz kamaştırıcı hissini yakalamayı amaçlıyor. Taze ve baharatlı notalar (bergamot, zencefil, lychee, şakayık, kakao çiçeği, gül ve paçuli) tamamen doğru zamanda mükemmel bir uyum için yan yanalar.

Miu Miu Fleur D’Argent

Yasemin ve portakal çiçeğinin yan yana geldiği Miu Miu Fleur D’Argent, klasik ve seksi parfüm seçiminde orta noktayı bulmak isteyenler için oldukça ideal.

Cartier Carat Eau de Parfum

Enerjik ve cezbedici…

Gökkuşağının altında yağmurda ıslanır gibi bir etkiyle karşımıza çıkan eşsiz parfüm.

Les Eaux de Chanel Venise

Coco Chanel’in ilham perisi Venedik…

Vanilya ve amberin müthiş uyumu bir şişede.

Gucci B loom Nettare di Fiori

Zencefil, gül, meyveler ve iç açıcı bir ahenk.

Bu parfümün peşinden gitmek isteyenler?