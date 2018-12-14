2018’e Damgasını Vuran Önemli Olaylar

 

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2018’de gündeme damgasını vuran pek çok olay yaşandı. ancak en çok öne çıkan konuların kraliyet ailesi ile ilgili olduğu da bir gerçek. İşte 2018’e damgasını vuran önemli olaylar: 

Meghan Markle Ve Prens Harry Çiftinin Düğünü

İlk sırada olması kaçınılmaz olan bu olay; tüm yıl boyuncakonuşulanlar arasına girdi. Markle’ın sade makyajı ve Givenchy imzalıgelinliğinin çok konuşulduğu düğünün tüm detayları için buraya bakabilirsiniz.

Adriana Lima’nın Victoria’s Secret’e Vedası

19 yıldır markanın baş meleği olan Adriana Lima; Victoria’s Secret Fashion Show 2018’de göz yaşları içerisinde bir dönemi kapatmış oldu.Tüylerimizi diken diken eden anlar için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Hailey Baldwin ve Justin Bieber Evlendi

Selena Gomez ile fırtınalı bir ilişkiden çıkan Justin Bieber, kısa süre sonra Hailey Baldwin ile nişanlanmıştı. Çift; sonrasında ise gözlerden uzak bir şekilde evlendi. Mutlu bir beraberliği olan çiftin ilişkilerinin detaylarını bu yazımızda ele almıştık.

Murat Boz ve Aslı Enver’in Ayrılıp Yeniden Barışması

Çift, 2018’de nokta koydukları uzun soluklu ilişkilerine;yılın son aylarında yeniden şans verdi. Detaylar ise burada

Ariana Grande ve Pete Davidson’ın Sancılı Ayrılık Süreci

2018’in öne çıkan aşıklarından Ariana Grande ve Pete Davidson çifti; ayrılıkları ile de çok konuşuldu. Grande’nin eski nişanlısı MacMiller’ın ölümünün ise sebepler arasında olduğu konuşuluyor.

Kylie Jenner Anne Oldu

Kurduğu milyon dolarlık kozmetik markası ile 21 yaşında dünyanın en zenginleri arasına giren Kylie Jenner; sessiz sedasız bir hamilelik sürecinin ardından anne olarak herkesi şaşırttı.

Prens Louis Doğdu

Kate Middleton ve Prens William çiftinin 3. Çocukları Prens Louis dünyaya geldi. Küçük prensin kareleri için buraya bakabilirsiniz.

Prenses Eugenie evlendi

Yılın ikinci büyük kraliyet düğününün yıldız ismi Prenses Eugenie oldu. Muhteşem gelinliğine dair tüm detaylar ise burada…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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