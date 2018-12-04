2018’in Çok Konuşulan Şok Ayrılıkları

İlişkiler başlar ve bazen biter. 2018, aşklarına tanıklık ettiğimiz bazı ünlü isimlerin ayrılık yılı olarak anılacak. Gelin bu isimleri hep birlikte hatırlayalım:

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu



Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift Kasım 2018 itibariyle ilişkilerine son verdi.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli

Poyraz Karayel dizisinde başlayan aşkları üç buçuk yıl süren çift gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. Çiftin ayrılıkları da sessiz oldu.

Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas

2013 yılında ilişkilerini evliliğe taşıyan çift 5 yılın ardından 2018’de boşanma kararı aldı. Dostça yollarını ayıran Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal‘ın Civan Mert isminde oğulları var.

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal

10 yıllık evliliklerini sonlandıran diğer iki isim ise Mustafa Sandal ve Emina Jahovic oldu. İki oğulları bulunan Sandal ve Jahovic anlaşmalı olarak boşandı ve oğulları için sıklıkla bir araya geliyorlar.

Hande Ataizi ve Benjamin Harvey

2012 yılında evlenen iki isim 2018’de yollarını ayırdı.

Ece Yosmaoğlu ve Ozan Doğulu

2007 yılında evlenen ve üç çocukları bulunan çift anlaşmalı olarak 2018’de yollarını ayırdı.

Sıla ve Ahmet Kural

Ayrılıp barışarak sürdürdükleri ilişkilerini 2018’de sonlandıran iki isim şu sıralar şiddet iddialarıyla mahkeme sürecindeler.

Jenny Slate ve Chris Evans

Yaklaşın iki yıl süren ilişkileri 2018 Mart ayında sonlandı.

Alessandra Ambrosio ve Jamie Mazur

2008’den bu yana nişanlı olup on yılın ardından ilişkilerini noktalayan çiftin iki çocukları var.

Ariana Grande- Pete Davidson

Haziran ayında nişanlanan çift Ekim ayında ilişkilerini sonlandırdı.

Jenna Dewan ve Channing Tatum

2006 film setinde tanışıp 2009’da evlenen çift Hollywood’un rüya çifti olarak görülüyordu. Bir kızları bulunan ikili 2018 Nisan ayında severek ayrıldıklarını ve çocukları için hala bir aile olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kourtney Kardashian ve Younes Bendjima

Yaklaşık iki yıllık ilişkilerinin ardından iki isim yollarını ayırdı.

Cheryl ve Liam Payne

İki yılı aşkın süre birliktelik yaşayan Cheryl ve Liam Payne Temmuz ayında ilişkilerine son verdi.

Paris Hilton ve Chris Zylka

Çift 10 aylık bir nişanlılık sürecinin ardından yollarını ayırdı.

Chloë Grace Moretz ve Brooklyn Beckham

İkili, Beckham’ın başka bir kadınla çıkan samimi görüntülerinin ardından ilişkilerine son verdi.