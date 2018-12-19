2018’in En Çok Konuşulan 10 Yabancı Filmi

Listede “Yılın en iyi filmleri” kategorisine girecek yıldızlı yıldızlı yapımlar da yer almakta. İsyankar, intikam ve romantizm dolu bir yılın öne çıkanları ve kutlanmayı hak edenleri tam karşınızda!

#1 A Star Is Born

“Sonsuza dek anlatılan aynı hikaye”

İlk olarak 1937’de ortaya çıkan bu klasik Hollywood masalını, benzer hikayelerle hep izledik. Hikayenin, yenilenerek yeniden doğuşuna ise 2018’de A Star Is Born’da şahit olduk. Kesinlikle yılın en çok konuşulanlarından. Film aynı zamanda Bradley Cooper’ın da ilk yönetmenlik denemesinin ürünü.

#2 Madeline’s Madeline

Oyunculuk performanslarıyla ön plana çıkan bir yapım. Kendiniz hakkında çok sey bulacağınız bu filmi, listenize eklemeyi unutmayın.

#3 Widows

Steve McQueen yönetmenliğinde çekilen film, kesinlikle yılın öne çıkanlarından. Widows, en başından itibaren iliklerinizde hissetmeye başladığınız bir gerilim filmi.

#4 Rider

Duyarlı ve modern bir film. Bir kafa travmasından sonra hayatı değişen Brady’nin hikayesi.

#5 Mandy

Mandy, vizyoner yazar ve yönetmen Panos Cosmatos’un beynine bir yolculuk.

İlk filmi (Beyond the Black Rainbow) ile bir indie korku klasiği üretmişti. Efsane oyuncu Nicolas Cage ile birlikte Mandy’de daha genel bir hikayeye odaklanıyor.

#6 You Were Never Really Here

Sadece altı ya da yedi yıl arayla uzun metraj film çeken yönetmen Lynne Ramsay’in bu yapımı yılın kıymetlilerinden. Gerçek bir hikaye anlatıcısı olan yönetmen, bu son filminde de bunu gözler önüne seriyor.

Başarılı bir performans sergileyen Joaquin Phoenix ise filmin bir diğer izlenme sebeplerinden.

#7 First Reformed

Film, efsane yapımTaksi Şoförü’nün yazarı Paul Schrader’ın imzasını taşıyor. Schrader, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturmakta. Karanlık ve güçlü finaliyle dikkat çeken bu film, 2018’in önemli yapımlarından.

#8 Roma

Övgüler, Roma’nın muazzam güzelliğine gelsin.

Yazar / yönetmen Alfonso Cuarón’un bu siyah-beyaz kartpostal tadındaki filmi, son zamanların en iyilerinden.

Kesinlikle kaçırmayın.

#9 The Favourite

Yaşayan en çılgın yönetmenlerden Yorgos Lanthimos’un karanlık ve mizah anlayışı bu dönem filminde hayat buluyor.

The Favourite, hem akılda hem bedende ve hem de ruhta muhteşem bir iz bırakıyor.

#10 Blackkklansman

Yönetmen Spike Lee’den yine müthiş bir film.

Blackkklansman, ABD’de de Donald Trump’ın başkan seçilmesinden bu yana yapılan en etkileyici siyasi film.



