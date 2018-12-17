2018’in En Dikkat Çeken Yabancı Dizileri

 

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Dizi patlaması tüm hızıyla devam ediyor, izlenecek tonlarca yapım var. Hangi gösterilerin izlemeye değer olduğu ise en hassas çizgilerden. Bu yapımlar arasından hangisini teneffüs etmenize yardımcı olamasak da, bir öneri listesiyle doğru seçim yapmanızı destekleyebiliriz.

Dizi sektörü açısından bu rekabetçi yılın en dikkat çeken yabancı dizileri tam karşınızda.

#1 Homecoming

Yıldız oyuncu kadrosunu destekleyen etkileyici diyaloglar ve gerilimli bir hikaye…

Merak duygusunu hep ayakta tutan bu dizi, sürprizlere de oldukça açık.

#2 Atlanta

Yoksulluğun ve çaresizliğin bir şehre ve sakinlerine ne yapabileceğini gösteren bir dizi.

Ve bazen de olması en mümkün ve basit şekilde çok komik. Bu da Atlanta’nın büyüsü işte.

Standart komedi ve drama sınırları dışına çıkan yapım, oldukça tatmin edici.

#3 Killing Eve

Müthiş gözlem ve diyaloglar için çarpıcı bir yapım.

Dizi aynı zamanda stresi izlemenin ta kendisi. Çarpıcı hikayesi için mutlaka listenize ekleyiniz. 

#4 The Americans

Final sezonunu bu yıl yayınlayan dizi, artık sonsuza dek anılarımızda yaşayacak. Sıkıcı olmayan ve sabırla izlenmesi gereken bir hikayeye sahip olan diziyi yıl bitmeden izlemeye başlayabilirsiniz.

#5 Barry

Bu giderek artan depresif hayattan kaçmak için çaba harcayan öldürücü bir suikastçı Barry’nin hikayesini izlemeye ne dersiniz?

#6 Maniac

Bu Netflix dizisi, hayal gücünüzü askıya almanızı gerektiren vahşi bir yolculuk adeta.

Destansı bir bilimkurgu olan Maniac, gerçekliği ve fanteziyi amacına göre bükmekte gerçekten de. Maniac, 2018’in en orijinal ve macera dolu yapımlarından biri.

7. The Handmaid’s Tale

The Handmaid’s Tale nadir güzel olan kitap uyarlamalarının en başarılı örneklerinden biri.

Üstün bir kadro tarafından yönetilen bu dram, şu andaki politik ve sosyal iklimimiz göz önüne alındığında, korkutucu kasvetliği gözler önüne seriyor.

#8 Sharp Objects

Bir dizi acımasız cinayete dayanan dizi, dedikodu ve “toplumsal” değerler tarafından, bir canavarın nasıl doğurulabileceğini gözler önüne seriyor.

Geçmişin ve günümüzün içine – dışına sarkan dizi, Camille Preaker’in parçalanmış çocukluk anıları, trajik bir şekilde kendine zarar verme geçmişini yeniden canlandırır. Final bölümü kesinlikle büyük bir dikkatle izlenmeli. 

#9 The Good Place

The Good Place, çılgın hayal gücüyle bir patlama yaratmayı başarıyor. Kesinlikle tahmin edilemez. 

Kendinizi yeniden keşfetmeye hazır mısınız?

#10 The Haunting of Hill House

Shirley Jackson’ın çığır açan, feminist romanına dayanan bu Netflix uyarlaması, kitaptan oldukça farklı bir çizgiden gitmekte.

Heyecan verici temposuyla insanı koltuğa yapıştıran bir akış sizi bekliyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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