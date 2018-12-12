2018’in En İyi Far Bazları

 

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İyi bir göz makyajının en önemli unsuru kalıcılık. Farlarımızın akmaması, bulaşmaması için de imdadımıza koşan ürünler ise primerlar. 2018’de göz makyajında kalıcılık sağlayıp, kullananlar tarafından en çok önerilen far bazlarını sizler için listeledik.

1# Urban Decay Eyeshadow Primer Potion

Urban Decay primer farınızı sabitliyor ve gün boyu kalıcılık sağlıyor.

2# Tarte Lid Lock Clay Eye Base

Tarte primerı kavanoz kutusunda kremsi formu sayesinde parmağınızla uygulamanız çok kolay. 

3# Maybelline New York Master Primer Eyeshadow Primer

Maybelline primer göz kapağındaki renk eşitsizliğini gidererek kusursuz bir makyaja zemin hazırlıyor.

4# Nyx Eyeshadow Base

Nyx’in far bazı da gün boyu kalıcılık vadediyor.

5# Fenty Beauty Pro Filt’r Amplifying Eye Primer

Rihanna’nın makyaj markası Fenty Beauty‘nin far bazı ise pembe alt tonuyla gönülleri fethediyor. 

6# Smashbox 24 Hour Photo Finish Shadow Primer

Smashbox primer göz kapağında oluşan yağlanmayı önleyerek göz makyajınızda profesyonel bir bitiş sağlıyor.

7# Too Faced Shadow Insurance

Too Faced primer renksiz bir formüle sahip. 

8# Tom Ford Eye Primer Duo

Tom Ford primer toz ve krem iki üründen oluşuyor.

9# M.A.C. Pro Longwear Paint Pot

M.a.c. primer göz kapağındaki renk eşitsizliği için ve kalıcılık için etkili ürünler arasında.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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