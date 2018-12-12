2018’in Google’da En Çok Aranan Güzellik Markaları

Google’ı açmak ve markanın adını büyük beyaz arama çubuğuna yazmak…

Güzellik ürünleri hakkında yeni ve güncel bilgilere kavuşmak için yine bilgisayar başında ya da telefonunuzla yakın temas halindesiniz değil mi?

Elbette ki, yalnız değilsiniz.

2018’in Google’da dünya çapında en çok aranan güzellik markaları, bu araştırma sürecinize bir katkıda bulunur diye tahmin ediyoruz. Bu popülerlik yarışını kazanan markalar ve neden öne çıktıklarına dair notlar aşağıda sizi bekliyor.



#10 Lilly Lashes

Bu takma kirpik markasının listede olmasının en önemli sebebi; insanların tercih ettiği Kylie Jenner kirpiklerine götüren kolay yol olması gibi duruyor.

Maskara ya da üç saat yapıştırma tedavisi gerektirmeyen pratik bir yol ne de olsa.

#9 Anastasia Beverly Hills

Muhteşem renkleri, onun bu listede yer almasının en gerçek nedenlerinden. 2018’de makyaj çantalarının vazgeçilmez markası olduğu kesin.

#8 Shiseido

Bu yıl, Shiseido, şık siyah ambalajlarda yeni bir ürün sunmayı içeren büyük bir küresel marka döngüsünden geçti. Bu kare uçlu kremsi rujlar, uzun ömürlü oluşlarıyla dikkat çekiyor.

#7 L’Oréal

L’Oréal, Google’ın ilk 10 arama listesinin şaşırtıcı olmayan, bir kitle güzellik markası. Aynı zamanda çatısı altında Garnier, Essie ve NYX gibi sayısız diğer büyük markalara da sahip.

#6: Milk Makeup

Geçtiğimiz sene Milk Makeup hakkında yeni yeni bir şeyler duymaya başlıyorduk. Google aramalarında 2017 yılını da ilk beşte bitirmişti hatta.

Marka, 2018’de de bu gücünü göstermeye ve büyütmeye devam etti.

#5 Pat McGrath

Kült bir marka haline gelen ve rujlarıyla kitleleri peşinden sürükleyen bu markanın listede olmasına şaşırmadık tabii ki.

#4 Thrive Causemetics

Marka, güzellik ürünlerinin üretilme şeklini değiştirmek için bir görev üstlendi ve bu yıl da R29 Güzellik İnovasyon Ödülü’nü kazandı. Ürünlerinin de vegan, sülfat ve paraben içermediğini hatırlatalım. Bu özel kozmetik markasının ürünleri Los Angeles’ta küçük ölçekli bir laboratuarda formüle edilmekte.

Markanın ürünlerinden her satın alımda, fonlara ve hayır amaçlı hizmet veren kurumlara da bağışlar toplanmakta.

#3 Makeup Revolution

Bir dizi ekonomik fiyatlı kozmetik ürününü formüle eden Londra merkezli bir güzellik şirketi olan Makeup Revolution, listenin yıldız markalarından.

#2 Charlotte Tilbury

Londra merkezli bu güzellik markası, İngiltere’deki ünlülerin ve modellerin vazgeçilmezlerinden.

#1 Beautycounter

Bu yıl Google’ın arama sonuçlarının en üst sırasında yer alan kozmetik markası tam karşınızda.

Güvenli, toksik olmayan ve etkili ürünler sunmanın açık bir misyonuyla, kullanıcılarını daha şeffaf seçeneklere doğru yöneltiyor.



