2018’in Hafızalardan Silinmeyecek Çılgın Güzellik Trendleri

2018’de gerek defilelerde gerekse sosyal hesaplarında pek çok değişik trende rastladık. Nihayetinde çoğu sokaklara taşınamadan sadece Instagram hesaplarında bir anı olarak kaldı. Bu çılgın -dürüst olmak gerekirse doğru kelime “saçma”- trendleri hep birlikte hatırlayalım.
1# Hacimli Saçlar
Saç artisti Guido Palau, Valentino defilesinde modellere 60’lı yıllardan ilham alan hacimli bir model uygulayarak dikkat çekti.
2# Stormi Tırnaklar
Kylie Jenner‘in kızı Stormi ile paylaştığı ilk fotoğrafının bu tırnaklara yansıyan hali sizce de biraz tüyler ürpertici değil mi?
3# Sarı Allık
Elmacık kemiklerini ve yanakları sarartan bu uygulama listemizde en normal ve uygulanabilir olan trend.
4# Kraliyet Etkisi
Yılın düğününün sahipleri Prens Harry ve Meghan Markle‘ın meşhur pozlarını dudaklarınıza taşıyacak kadar cesur musunuz?
5# Tirbüşon Tırnaklar
Yorumu size bırakıyoruz.
6# Bitkisel Kaşlar
Çiçek ve botanik sevgisi bahçesini aşanlar için uygun bir alternatif.
7# Kalem Kaşlar
“Kalem kaş” teşbihinin gerçeğe dönüşmüş hali.
8# Pastel Saçlar
Zevke göre uygulanabilecek bir trend daha. Yine de iddialı olduğu kesin.
9# Zincir Gözler
Makyaj sanatçısı James Molloy iddialı bir görünüm oluşturdu.
10# Gökkuşağı Kaşlar
Gökkuşağının renklerini kaşlarınıza taşımaya ne dersiniz?
Görüyoruz ki, 2018 özellikle kaşlarda ve tırnaklarda fazlasıyla yeniliğin denendiği bir yıl olmuş.