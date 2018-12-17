2018’in Hafızalardan Silinmeyecek Çılgın Güzellik Trendleri

2018’de gerek defilelerde gerekse sosyal hesaplarında pek çok değişik trende rastladık. Nihayetinde çoğu sokaklara taşınamadan sadece Instagram hesaplarında bir anı olarak kaldı. Bu çılgın -dürüst olmak gerekirse doğru kelime “saçma”- trendleri hep birlikte hatırlayalım.

1# Hacimli Saçlar

Saç artisti Guido Palau, Valentino defilesinde modellere 60’lı yıllardan ilham alan hacimli bir model uygulayarak dikkat çekti.

2# Stormi Tırnaklar

Kylie Jenner‘in kızı Stormi ile paylaştığı ilk fotoğrafının bu tırnaklara yansıyan hali sizce de biraz tüyler ürpertici değil mi?

3# Sarı Allık



Elmacık kemiklerini ve yanakları sarartan bu uygulama listemizde en normal ve uygulanabilir olan trend.

4# Kraliyet Etkisi

Yılın düğününün sahipleri Prens Harry ve Meghan Markle‘ın meşhur pozlarını dudaklarınıza taşıyacak kadar cesur musunuz?

5# Tirbüşon Tırnaklar

Yorumu size bırakıyoruz.

6# Bitkisel Kaşlar

Çiçek ve botanik sevgisi bahçesini aşanlar için uygun bir alternatif.

7# Kalem Kaşlar

“Kalem kaş” teşbihinin gerçeğe dönüşmüş hali.

8# Pastel Saçlar

Zevke göre uygulanabilecek bir trend daha. Yine de iddialı olduğu kesin.

9# Zincir Gözler

Makyaj sanatçısı James Molloy iddialı bir görünüm oluşturdu.

10# Gökkuşağı Kaşlar

Gökkuşağının renklerini kaşlarınıza taşımaya ne dersiniz?

Görüyoruz ki, 2018 özellikle kaşlarda ve tırnaklarda fazlasıyla yeniliğin denendiği bir yıl olmuş.