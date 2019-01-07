2019 Altın Küre Ödülleri’nde Gözlerimizi Alamadığımız Güzellik Görünümleri

76. Altın Küre Ödül Töreni‘nde kıyafetler kadar güzellik görünümleri de dikkat çekiciydi. İşte Lady Gaga’nın mavi balyajlarından, Nicole Kidman’ın kadife saç aksesuarına radarımıza takılanlar…

Irina Shayk

Süpermodel; yeni bob saçları ile kırmızı halıda yer aldı.



Thandie Newton

Westworld dizisinin yıldızı, smoky gözleri ve disko bonus saçları ile dikkat çekiciydi.

Lady Gaga

A Star is Born filminin yıldızı; aralara mavi atılmış platin saçları ile gecenin yıldızıydı.

Janelle Monáe



Her daim sıra dışı seçimler yapan Janelle Monáe, altın-bronz odaklı güzellik görünümü ile yine şaşırtmadı.



Lupita Nyong’o

Kobalt mavisi maskara satışlarının bu sezon artacağına eminiz!



Nicole Kidman

Big Little Lies’ın yıldızının kadife saç aksesuarı çok konuşuldu.

Saoirse Ronan

Şeftaliye çalan turuncu rujunun merkezde olduğu güzellik görünümü favorilerimizdendi.



Kate Mara

Vişne rengi ruju ve sıkı toplanmış saçı ile dramatik bir güzellik görünümü sundu.



Lili Reinhart

Riverdale’in Betty Cooper’ı; prenses elbisesine yakışacak kırmızı bir göz makyajı ile karşımızdaydı.



Halle Berry

Bal rengi tonların karıştığı kahkülleri, 2019 saç trendlerinden biri olabilir!



Dakota Fanning

Parlak bir kırmızı rujdan daha dikkat çekici ne olabilir?



Laura Harrier

Klasik saten bitişli kırmızı ruju ve ortadan ayrılmış sıkı at kuyruğu ile Laura Harrier bize klasik ve büyüleyici br güzellik görünümü sundu.





Camilla Belle

Geriye yatıştırılmış saçları ve zümrüt rengi smoky makyajıyla gecenin kazanan güzellik görünümlerinden birine sahipti.



