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2019 BAFTA Ödülleri Adayları Açıklandı!

Bu yıl 72.’si düzenlenecek olan BAFTA Ödülleri adayları açıklandı.

A Star Is Born, Green Book ve BlacKkKlansman filmlerinin öne çıktığı adaylıkların ise tek bir yıldızı var: 12 adaylıkla The Favorite!

İşte 10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak olan ödüllerden öne çıkan diğer adaylar:

FİLM
BlacKkKlansman
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born

İNGİLİZ FİLMİ
Beast
Bohemian Rhapsody
The Favourite
McQueen
Stan & Ollie
You Were Never Really Here

YÖNETMEN
Bradley Cooper | A Star Is Born
Alfonso Cuarón | Roma
Yorgos Lanthimos | The Favourite
Spike Lee | BlacKkKlansman
Pawel Pawlikowski | Cold War

ERKEK OYUNCU
Christian Bale | Vice
Steve Coogan | Stan & Ollie
Bradley Cooper | A Star Is Born
Rami Malek | Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen | Green Book

KADIN OYUNCU
Glenn Close | The Wife
Olivia Colman | The Favourite
Viola Davis | Widows
Lady Gaga | A Star Is Born
Melissa McCarthy | Can You Ever Forgive Me?

YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali | Green Book
Timothée Chalamet | Beautiful Boy
Adam Driver | BlacKkKlansman
Richard E. Grant | Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell | Vice

YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams | Vice
Claire Foy | First Man
Margot Robbie | Mary Queen of Scots
Emma Stone | The Favourite
Rachel Weisz | The Favourite

KOSTÜM TASARIM
The Ballad of Buster Scruggs | Mary Zophres
Bohemian Rhapsody | Julian Day
The Favourite | Sandy Powell
Mary Poppins Returns | Sandy Powell
Mary Queen of Scots | Alexandra Byrne

ÖZGÜN MÜZİK
BlacKkKlansman | Terence Blanchard
If Beale Street Coudl Talk | Nicholas Britell
Isle of Dogs | Alexandre Desplat
Mary Poppins Returns | Marc Shaiman
A Star Is Born | Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

UYARLAMA SENARYO
BlacKkKlansman | Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott
Can You Ever Forgive Me? | Nicole Holofcener, Jeff Whitty
First Man | Josh Singer
If Beale Street Could Talk | Barry Jenkins
A Star Is Born | Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

KURGU
Bohemian Rhapsody | John Ottman
The Favourite | Yorgos Mavropsaridis
First Man | Tom Cross
Roma | Alfonso Cuarón, Adam Gough
Vice | Hank Corwin

GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Bohemian Rhapsody | Newton Thomas Sigel
Cold War | Lukasz Zal
The Favourite | Robbie Ryan
First Man | Linus Sandgren
Roma | Alfonso Cuarón

PRODÜKSİYON TASARIMI
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | Stuart Craig, Anna Pinnock
The Favourite | Fiona Crombie, Alice Felton
First Man | Nathan Crowley, Kathy Lucas
Mary Poppins Returns | John Myhre, Gordon Sim
Roma | Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez

MAKYAJ & SAÇ
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Mary Queen of Scots
Stan & Ollie
Vice

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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