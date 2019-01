2019 BAFTA Ödülleri Adayları Açıklandı!

Bu yıl 72.’si düzenlenecek olan BAFTA Ödülleri adayları açıklandı.

A Star Is Born, Green Book ve BlacKkKlansman filmlerinin öne çıktığı adaylıkların ise tek bir yıldızı var: 12 adaylıkla The Favorite!

İşte 10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak olan ödüllerden öne çıkan diğer adaylar:

FİLM

BlacKkKlansman

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

İNGİLİZ FİLMİ

Beast

Bohemian Rhapsody

The Favourite

McQueen

Stan & Ollie

You Were Never Really Here

YÖNETMEN

Bradley Cooper | A Star Is Born

Alfonso Cuarón | Roma

Yorgos Lanthimos | The Favourite

Spike Lee | BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski | Cold War

ERKEK OYUNCU

Christian Bale | Vice

Steve Coogan | Stan & Ollie

Bradley Cooper | A Star Is Born

Rami Malek | Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen | Green Book

KADIN OYUNCU

Glenn Close | The Wife

Olivia Colman | The Favourite

Viola Davis | Widows

Lady Gaga | A Star Is Born

Melissa McCarthy | Can You Ever Forgive Me?

YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali | Green Book

Timothée Chalamet | Beautiful Boy

Adam Driver | BlacKkKlansman

Richard E. Grant | Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell | Vice

YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams | Vice

Claire Foy | First Man

Margot Robbie | Mary Queen of Scots

Emma Stone | The Favourite

Rachel Weisz | The Favourite

KOSTÜM TASARIM

The Ballad of Buster Scruggs | Mary Zophres

Bohemian Rhapsody | Julian Day

The Favourite | Sandy Powell

Mary Poppins Returns | Sandy Powell

Mary Queen of Scots | Alexandra Byrne

ÖZGÜN MÜZİK

BlacKkKlansman | Terence Blanchard

If Beale Street Coudl Talk | Nicholas Britell

Isle of Dogs | Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns | Marc Shaiman

A Star Is Born | Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

UYARLAMA SENARYO

BlacKkKlansman | Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

Can You Ever Forgive Me? | Nicole Holofcener, Jeff Whitty

First Man | Josh Singer

If Beale Street Could Talk | Barry Jenkins

A Star Is Born | Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

KURGU

Bohemian Rhapsody | John Ottman

The Favourite | Yorgos Mavropsaridis

First Man | Tom Cross

Roma | Alfonso Cuarón, Adam Gough

Vice | Hank Corwin

GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Bohemian Rhapsody | Newton Thomas Sigel

Cold War | Lukasz Zal

The Favourite | Robbie Ryan

First Man | Linus Sandgren

Roma | Alfonso Cuarón

PRODÜKSİYON TASARIMI

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | Stuart Craig, Anna Pinnock

The Favourite | Fiona Crombie, Alice Felton

First Man | Nathan Crowley, Kathy Lucas

Mary Poppins Returns | John Myhre, Gordon Sim

Roma | Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez

MAKYAJ & SAÇ

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Mary Queen of Scots

Stan & Ollie

Vice