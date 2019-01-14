2019 Critics Choice Ödülleri’nden En İyi Güzellik Görünümleri

2019 Critics Choice Ödülleri gecesinin şıkları kadar, güzellik görünümleri de oldukça konuşuldu. İşte yeni sezon için ilham da alabileceğiniz; gecenin en iyileri…
Charlize Theron
Saç stilisti Adir Abergel, Theron’a yılın en iyi ödül sezonu saç tasarımlarından birini verdi. Givenchy küpesine ise ekstra hayran kaldık.
Emmy Rossum
Dalgalı saçlar ve nude dudaklar olmadan Rossum’u tanımak imkansız! Ancak bu yeni gotik görünümünü de harika taşımış.
Lady Gaga
Güle güle mavi saçlar! Yeni mükemmel sarı saçları ve eski Hollywood tarzı makyajı ile harika görünüyor.
Mandy Moore
Monochrome makyaj görünümünün en güzel örneklerinden biri.
Olivia Munn
Makyaj artisti Patrick Ta, bu mükemmel görünümde Shiseido’nun Modern Matte Lipstick ruj ve Whipped Powder Blush allığını kullanmış.
Sandra Oh
Saç artisti Ted Gibson’ın yarattığı yumuşak dalgalara bayıldık!