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2019 Critics Choice Ödülleri’nden En İyi Güzellik Görünümleri

2019 Critics Choice Ödülleri gecesinin şıkları kadar, güzellik görünümleri de oldukça konuşuldu. İşte yeni sezon için ilham da alabileceğiniz; gecenin en iyileri…


Charlize Theron

Saç stilisti Adir Abergel, Theron’a yılın en iyi ödül sezonu saç tasarımlarından birini verdi. Givenchy küpesine ise ekstra hayran kaldık.


Emmy Rossum

Dalgalı saçlar ve nude dudaklar olmadan Rossum’u tanımak imkansız! Ancak bu yeni gotik görünümünü de harika taşımış.


Lady Gaga

Güle güle mavi saçlar! Yeni mükemmel sarı saçları ve eski Hollywood tarzı makyajı ile harika görünüyor.


Mandy Moore

Monochrome makyaj görünümünün en güzel örneklerinden biri.


Olivia Munn

Makyaj artisti Patrick Ta, bu mükemmel görünümde Shiseido’nun Modern Matte Lipstick ruj ve Whipped Powder Blush allığını kullanmış.


Sandra Oh

Saç artisti Ted Gibson’ın yarattığı yumuşak dalgalara bayıldık!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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