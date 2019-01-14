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2019 Critics Choice Ödülleri’ne Beyaz Elbiseler Damga Vurdu

Dün gece gerçekleşen 2019 Critics Choice Ödülleri, şıklık yarışına sahne oldu. Gecenin öne çıkan görünümlerinde ise beyaz başroldeydi.



  • Chrissy Teigen ve John Legend
  • Allison Janney
  • Rachel Brosnahan
    Nikos Koulis

  • Poppy Delevingne


  • Mandy Moore
    Michael Kors Collection
  • Laura Harrier
    Louis Vuitton
  • Lady Gaga
    Calvin Klein
  • Emily Blunt ve John Krasinski
    Prada
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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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