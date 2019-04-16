2019 İlkbahar / Yaz Saç ve Makyaj Trendleri

Seneler sonrasında bile 2018 – 2019 Sonbahar/ Kış podyumları eskilerin de yeni olabileceğini kanıtlıyor. İşte, sezonun ilhamını geçmişten alan saç ve makyaj trendleri…

20’ler

ERDEM

Cocept Korea

CHANEL, Rouge Allure Liquid Powder Ruj

Bir nevî caz çağı dersek, yalan olmaz… Podyumlar; yasaklar karşısında dik duran, ırkçılığa karşı yaptığı hareketleri ile öncülük eden dansçı Josephine Baker’dan ilham alıyor. Erdem’in saç artisti Anthony Turner parmak hareketleriyle saça dönemin dalgalarını aktarıyor.

Maskülen bir tavır yaratarak, ön tarafta bir tutam dışarıda kalacak şekilde saça at kuyruğu yapıyor. Concept Korea’da ise 20’lerin romantik trendi, dudaklarda görülüyor. Üst ve alt dudağınızı, bir dudak kalemi yardımıyla kalp şeklinde çizerek ruj ile içini doldurabilirsiniz

60’lar

Dries Van Noten

SHISEIDO, Full Lash Volume Maskara

First Lady edasıyla, Jackie Kennedy Onassis’in 60’lardaki ağırbaşlı estetik güzelliği Moschino’da yeniden yaratılıyor. Tasarımcı Jeremy Scott, bazı modellerde uzaylılardan ilham alsa da bir kısmı Jackie Kennedy’yi anımsatıyor. İmzası olan dışarı doğru kıvrılmış saçlar, uzun kuyruklu cat eye göz makyajı ve uzun kirpikler ile göz alıcı bir görünüm yaratılıyor.

Kirpiklerinizi upuzun, dolgun ve birbirinden ayrık isterseniz maskaranızın ucunu kullanarak dipten uca doğru her bir kirpiği ayırabilirsiniz. Dilerseniz Dries Van Noten’da olduğu gibi Twiggy’nin dolgun kirpiklerine renk katarak farklı bir boyut kazandırabilmeniz de mümkün. Klasikten mi yanasınız? Yoksa modernlikten mi? Tercih sizin.

80’ler

DIOR, Göz Far Paleti

Tom Ford

Konu vintage ürünler kullanmak olunca, çoğumuz severek günümüze uyarlıyoruz. Bu, Alexander Wang için de geçerli. Saç Artisti Guido Palau’nun uyguladığı mandal tokalar, yeniden gündemde. Saçları arkaya doğru toplayarak profesyonel bir görünüm kazandırıyor.

Anna Sui ise dönemin Material Girl’ü Madonna’dan ilhamını alarak yarattığı dolgun, yandan ayrılmış saçlara, renkli bir makyaj uyguluyor. Daha canlı bakışlar için dönemin rengârenk makyajı, daha modern ve canlı bir cilt ile birleşiyor.

90’lar

NARS, Velvet Matte Dudak Kalemi,

Zadig & Voltaire

90’ların başında, çekici görünüm önemini kaybetmişti. Eski ve paspal görünümlü bir tarz modayı ele geçirmeye başlamıştı. Dudaklardaki kırmızının yerini, bakır ve kahverengi tonları aldı. Saçta ise yaratıcı şekiller ön plana çıktı. Artık her iki trend de geri dönüyor. Jonathan Simkhai’nin makyaj artisti James Kaliardos mat cilt görünümü ve klasik göz kalemini, çamur tonlarındaki mat dudaklarla dengeliyor.

Saç Artisti Anthony Turner, Prabal Gurung’da ortaya çıkan esnek saç taraklarını kullarak gündelik topuzlar yaratıyor. Bundan yola çıkarak saçlarınızı daha sıkı toplamak için kuru şampuan kullanabilirsiniz. Yüzünüze renkle canlılık mı katmak istiyorsunuz? Artistik buz patencisi Tonya Harding’den ilham alarak geliştirilen Adam Selman podyumlarındaki fuşya tırnaklara göz atabilirsiniz.