2019 sezonunda daha net ve iddialı renklerin peşinden koşacağız. İşte 2019 Kış sezonunda mutlaka denemeniz gereken 7 saç rengi:
Gümüş Buz
Babaannenizin gümüş saçlarına sahip olmaktan bahsrtmiyoruz. Saç diplerinizi koyu bırakarak bu ışıltılı rengi Cardi B ilhamıyla uygulayın.
Koyu Cold Brew
Joan Smalls’ın bu soğuk kahve saçları; aralardaki ışıltılarıyla da enfes bir kış rengi.
Mürekkep Siyahı
Dikkat çekmek için saçlarınızı mor gibi renklere boyatmanıza gerek yok. Kim Kardashian gibi kuzguni siyaha boyanmış, parlak saçlarla da tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
Bal Sarısı
Rosie Huntington-Whiteley’in, aralara daha açık sarıların karıştığı bal sarısı saçlarına hayranız.
Parlak Sarı
Kylie Jenner gibi topuz olarak kullanarak bu saç rengini daha da öne çıkarabilisiniz.
Fındık Kabuğu Kahvesi
Emily Ratajkowski’nin bol katlı kesimle kullandığı bu saç kesimi; yüzüne boyut katıyor.