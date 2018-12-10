2019 sezonunda daha net ve iddialı renklerin peşinden koşacağız. İşte 2019 Kış sezonunda mutlaka denemeniz gereken 7 saç rengi:





Gümüş Buz

Babaannenizin gümüş saçlarına sahip olmaktan bahsrtmiyoruz. Saç diplerinizi koyu bırakarak bu ışıltılı rengi Cardi B ilhamıyla uygulayın.







Koyu Cold Brew

Joan Smalls’ın bu soğuk kahve saçları; aralardaki ışıltılarıyla da enfes bir kış rengi.

Mürekkep Siyahı

Dikkat çekmek için saçlarınızı mor gibi renklere boyatmanıza gerek yok. Kim Kardashian gibi kuzguni siyaha boyanmış, parlak saçlarla da tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Bal Sarısı

Rosie Huntington-Whiteley’in, aralara daha açık sarıların karıştığı bal sarısı saçlarına hayranız.

Parlak Sarı

Kylie Jenner gibi topuz olarak kullanarak bu saç rengini daha da öne çıkarabilisiniz.

Fındık Kabuğu Kahvesi

Emily Ratajkowski’nin bol katlı kesimle kullandığı bu saç kesimi; yüzüne boyut katıyor.