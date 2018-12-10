2019 Kış Sezonunda Mutlaka Denemeniz Gereken 7 Saç Rengi

 

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2019 sezonunda daha net ve iddialı renklerin peşinden koşacağız. İşte 2019 Kış sezonunda mutlaka denemeniz gereken 7 saç rengi: 


Gümüş Buz 
Babaannenizin gümüş saçlarına sahip olmaktan bahsrtmiyoruz. Saç diplerinizi koyu bırakarak bu ışıltılı rengi Cardi B ilhamıyla uygulayın.



Koyu Cold Brew
Joan Smalls’ın bu soğuk kahve saçları; aralardaki ışıltılarıyla da enfes bir kış rengi.

Mürekkep Siyahı

Dikkat çekmek için saçlarınızı mor gibi renklere boyatmanıza gerek yok. Kim Kardashian gibi kuzguni siyaha boyanmış, parlak saçlarla da tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Bal Sarısı

Rosie Huntington-Whiteley’in, aralara daha açık sarıların karıştığı bal sarısı saçlarına hayranız.

Parlak Sarı 
Kylie Jenner gibi topuz olarak kullanarak bu saç rengini daha da öne çıkarabilisiniz.

Fındık Kabuğu Kahvesi 
Emily Ratajkowski’nin bol katlı kesimle kullandığı bu saç kesimi; yüzüne boyut katıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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