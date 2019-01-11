2019 Oscar’ı İçin En Güçlü Oyunculuk Performansları

Film dünyasının ödüllendirme sisteminin en çok bilineni kuşkusuz Akademi Ödülleri yani Oscar’lar.

Her ne kadar eleştirmenler, yılda belirli sayıda film yapıldığı için bu ödül töreninin eski yıllarda daha anlamlı olduğunu düşünse de, tören her geçen yıl adından daha da konuşturmaya devam ediyor.

Şimdi ise her yıl kelimenin tam anlamıyla bu “rüyayı” yaşamak isteyen binlerce insan var ve onları birbirlerine karşı yargılamanın adilliği konuşulmakta.

Peki, bu durum Akademi’nin ne kadar umrunda dersiniz? 2009 yılında “En İyi Film” kategorisinin on adaya çıkarılmasının haricinde, diğer kategorileri beşte bırakmayı tercih ediyorlar.

Bu da, her yıl sadece bir avuç performansın konuşulmasına neden oluyor. 2019 Akademi Ödülleri için geri sayımda olduğumuz bu günlerde, ödüle layık performans konusunda kimlerin adı geçecek merakla bekliyoruz.

Ama aşağıdaki performanslardan mutlaka birinin bu listede yer almasının gerektiğini düşünüyoruz.

Joaquin Phoenix | You Were Never Really Here

Joaquin Phoenix ismi “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde yer alacaktır diye tahmin ediyoruz.

Onun, bu yılki muhteşem performansı asla göz ardı edilemez.

Natalie Portman | Vox Lux

“En İyi Kadın Oyuncu” kategorisi için en güçlü adaylardan biri. Filmde ünlü bir pop yıldızını canlandıran Portman, adaylığı şimdiden rezerve etti diyebiliriz.

Rachel McAdams | Disobedience

İtaatsizlik içindeki dindar bir Yahudi karısı olarak oynadığı rol, onun yıldızının tekrar parladığı performanslardan oldu diyebiliriz. “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde kesinlikle o “yarışın” içinde olmalı.

Regina Hall | Support the Girls

Hall’un “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” için iddialı bir performansa imza attığını söyleyebiliriz.

Başarılı bir performansın nasıl sergileneceğini ispatlıyor.

Zoe Kazan |The Ballad of Buster Scruggs

“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” kategorisinin olmazsa olmaz diğer oyuncularından biri de Zoe Kazan.

Coen kardeşlerin bu son filminde sergilediği performansın onu daha ileri taşıyacağı bir gerçek.

Rafael Casal | Blindspotting

Eğer ana karakteri destekleyen ve geliştiren bir performans söz konusu ise o zaman kesinlikle Rafael Casal’dan bahsetmeli.

“En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” için kuşkusuz en güçlü adaylardan.



