2019 Yazında Denemeniz Gereken Sarı Saç Renkleri

Sarı saç; zamansız ve imrenilesi olmaya devam ediyor. 2019’un da öncü renklerinden olmaya hazırlanan sarı saç renkleri, daha fazlasını isteyenler için biçilmiş kaftan.

Güzel haber şu ki; sarışın olmak için yaz mevsimini beklemenize gerek yok, kış aylarını da renklendirmek için yolunuzu kuaförden geçirebilirsiniz.

Gölgelerdeki eğilimler, balyaj, platin… Sonsuza kadar gitmeye hazırlanan sarı saç renk seçeneklerinden en doğru kararı almak için aşağıdaki önerilerimize göz atmaya unutmayın.

Sıcak Gölgeler

2019’da sarışın olmayı düşünenler için sıcak tonların kapıda olduğunu hatırlatalım.

Tüm ten renkleri için de o mükemmel uyumu yakalamaya aday kesinlikle. Yumuşak ve canlı bir görünüm için ise Gigi Hadid’in saç rengini ilham kaynağı olarak görebilirsiniz.

Yüzü Çevreleyen

Saç çizgisinden yüzü saran sarı tonlar için doğru modele bakıyorsunuz.

Soğuk Etki

Buz sarısı da, sonsuza dek özel bir yere sahip olmaya devam edecek. Saçı aydınlatmak ve onu daha da görünür kılmak için ise mümkün olduğunca araya parlak dokunuşlar katabilirsiniz.

Buğday Dokunuşu

Cool ve çarpıcı. Vites değiştirmenin tam zamanı çünkü daha sıcak ve çekici tonlar, meydanı ele geçiriyor.

Buğday sarısının vurgulayıcı etkisini kesinlikle es geçmeyin.

Diplere Doğru

Derinlik ve kontrast için saç diplerindeki koyu ton farkını es geçmemenizi öneririz.